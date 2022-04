B1: Margutta CivitaLad sconfitta in casa da Nottolini, ora è penultima

Squadra in casa

Squadra in casa Margutta CivitaLad

La Margutta CivitaLad continua purtroppo a sprofondare e nemmeno il fattore casalingo riesce ad essere dalla parte delle rossoblu. Nell’ultimo turno, disputato ieri, per quel che riguarda il girone E della B1 femminile di volley, la formazione laziale ha perso nettamente in casa contro la Nottolini Volley che è riuscita a concretizzare al meglio tutte le occasioni favorevoli.

Il match di Ladispoli ha visto le toscane imporsi con un 3-0 che non lascia spazio ad alcun dubbio e che, complice la contemporanea vittoria dell’Europea 92 Isernia ai danni di Trevi, fa scendere la CivitaLad al penultimo posto. Il primo set è stato quello più equilibrato in assoluto. L’inizio è stato in realtà incoraggiante, con le marguttine capaci di portarsi subito sul 6-1, salvo poi subire le contromisure delle avversarie.

Il 25-21 dopo un avvio così promettente è stato una doccia gelata, con l’1-0 che ha invece galvanizzato la squadra lucchese. Nel secondo parziale le ospiti si sono imposte con un 25-19 ancora più emblematico, mentre l’ultima frazione di gioco è stata la meno equilibrata in assoluto e conquistata da Nottolini con un perentorio 25-16.

La corsa salvezza della CivitaLad è decisamente in salita, fra una settimana si dovrà necessariamente invertire la rotta nel corso di una trasferta non semplice, quella nelle Marche per affrontare Clementina 2020, formazione che viene da sei vittorie consecutive. Il tabellino del match:

MARGUTTA CIVITALAD-NOTTOLINI VOLLEY 0-3 (21-25, 19-25, 16-25)

MARGUTTA: Madonna, Vidotto, Ceresi, De Arcangelis, Grossi, Baffetti, Solarino, Esposito, Fabeni, Laragione, Grechi, Lucente. All. Grechi

NOTTOLINI: Tesanovic, Coselli, Salvestrini, Catani, Sciabordi, Bresciani, Bianciardi, Lunardi, Varani, Sciabordi, Battellino. All.: Capponi