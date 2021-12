B1: per la Margutta CivitaLad il derby è un ricordo lontano, a Trevi sconfitta per 3-0

Lavista in scena ieri pomeriggio aè soltanto una lontana parente di quella determinata e imprevedibile che ha nettamente battuto una settimana fa Pomezia nel derby. Contro lac’è stato un passo indietro e purtroppo anche il sorpasso in classifica da parte della Pieralisi Pan Jesi. Lo 0-3 dovrà essere assorbito in fretta, cercando di far frutto degli errori commessi. È stata una partita in cui la squadra di casa ha condotto sempre il gioco, con una concentrazione massima in tutti e tre i set.

Trevi ha iniziato forte il primo parziale andando avanti per 4 a 0 grazie anche ad un ace sporco due attacchi fuori della Margutta. La squadra di Civitavecchia si è ridestata e con il turno in battuta della Grossi portandosi sotto (6 a 5). Trevi non si è purtroppo scomposta e ha riportato la differenza di punti a +4 (10 a 6). Da metà del primo set (14 a 11), la Lucky Wind, con al servizio la Tiberi, ha inserito le marce alte e si è portata sul 21 a 11.

La squadra di casa ha controllato la partita e si è aggiudicata la prima frazione di gioco vincendo per 25 a 16. Nel secondo set, c’è stata solo la squadra trevana in campo tanto da chiudere in pochi minuti la questione (appena 7 i punti realizzati dalle marguttine). Nel terzo set la partita si è fatta più equilibrata, almeno fino al 13 a 12 per Trevi, quando con i punti di Ameri e Capezzali (2) e un errore in fase di palleggio di CivitaLad, il parziale è diventato 17-12.

Nonostante un tentativo di rimonta delle rossoblu che sono arrivate fino al -2 (19-17), è stata Trevi a fare festa con la vittoria finale del set per 25-18. Nell’ultimo turno di campionato dell’anno 2021, Margutta sarà di scena a Jesi alle ore 18:00

Lucky Wind Trevi-Margutta Civitalad RM 3-0 (25-16, 25-7, 25-18)

Lucky Wind Trevi: Radi, Borelli 7, Ameri 7, Tiberi 12, Lillacci (L1), Capezzali 16, Giordano 4, Castellucci 8, Ndulue, Coresi, Pizzi. all. Gian Paolo Sperandio, 2° all. Albino Bosi

Margutta Civitalad RM: Madonna 1, Vidotto 6, Ceresi, De Arcangelis 6, Grossi 7, Baffetti 3, Solarino, Esposito, Fabeni 2, Laragione, Lucente. all. Pietro Grechi, 2° all. Luca Simonetti