B1: ko interno per il Volleyrò Casal De' Pazzi, primo set illusorio poi la spunta Chieti

Sconfitta casalinga per il Volleyrò Casal De’ Pazzi nella ventesima giornata del girone E della B1 femminile di volley. Le giovanissime romane hanno perso in casa per 3-1 (11-25, 25-18, 25-23, 27-25) contro la Pallavolo Teatina alla disperata ricerca di punti salvezza. La formazione di Ebana e Micozzi rimane, dunque, ferma a 27 punti e si colloca in sesta posizione.

Nella prossima gara, in programma sabato prossimo alle ore 18:00, il Volleyrò affronterà la trasferta di Pomezia, un derby che si preannuncia molto avvincente. Contro il talento e la fisicità delle padrone di casa, le neroverdi hanno subito nel primo set, perso a 11, ma hanno poi saputo reagire alla grande nella seconda frazione, sempre condotta e portata a casa con autorevolezza sul 25-18.

Equilibratissimi e giocati punto a punto sia il terzo che il quarto set, con i muri e le difese a farla da padroni. In entrambi i casi a spuntarla è stata la Teatina, trascinata da Biesso e Stafoggia. Per quel che riguarda Volleyrò, non sono bastati i 21 punti di Esposito. Il tabellino del match:

Volleyrò Casal de’ Pazzi – Pallavolo Teatina 1-3 (25-11, 18-25, 23-25, 25-27)

Volleyrò Casal de Pazzi: Cabassa 5, Di Mario (L), Atamah 9, Polesello 10, Mariani 1, Cavallieri (L), Carpio 1, Viscioni 14, Zuliani 8, Tonelli 1, Marku, Batte 1, Orlandi 3, Esposito 21. All.: Andrea Ebana.

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli, D’Amico, Courroux 4, Biesso 15, Stafoggia 14, Corradetti 8, Gorgoni 9, Ricci 12, Diodato n.e. All.: Cristian Piazzese.