B1: Isernia si conferma la bestia nera della Margutta CivitaLad, pesante ko interno

Tante assenze e soprattutto la classica giornata storta. La Margutta CivitaLad ha disputato una delle peggiori prestazioni stagionali, subendo in casa una sconfitta pesante da parte dell’Europea 92 Isernia. Proprio come all’andata, le rossoblu non sono state capaci di frenare ke molisane che ora si sono avvicinate ad appena tre lunghezze di distanza. Lo 0-3 subito a Ladispoli ha diverse spiegazioni.

Le marguttine, infatti, hanno dovuto fare a meno di pedine importanti come Vidotto, Fabeni e il libero Esposito. La superiorità di Isernia è stata quindi netta fin dai primi scambi, nonostante i vantaggi in diverse occasioni del match che avevano fatto sperare in una giornata diversa per la formazione laziale.

Dopo il 18-25 del primo parziale, la Margutta ha lasciato campo all’Europea 92 anche nella seconda frazione di gioco, persa con appena 14 punti all’attivo, mentre il 25-19 dell’ultimo parziale ha sancito la definitiva sconfitta delle padrone di casa. La rincorsa alla salvezza si fa ora terribilmente difficile per le rossoblu, chiamate ad affrontare il derby della prossima settimana contro lo United Pomezia con uno spirito ben diverso. Il tabellino del match:

MARGUTTA CIVITALAD-EUROPEA 92 ISERNIA 0-3 (18-25, 14-25, 19-25)

MARGUTTA: Madonna, Ceresi, De Arcangelis, Grossi, Baffetti, Solarino, Laragione, Lucente (L), Di Gennaro, Maschietto, Grechi. All. Grechi

ISERNIA: Pellecchia, Orazi, Mandò, Mazzoni, Dell’Amico, D’Arco, Marra (L); Natalizia, Corridori Moretti (L2). All. Montemurro.