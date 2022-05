B1: impresa del Volleyrò Casal De' Pazzi che batte la capolista all'ultima di campionato

Si è chiusa con una bella e prestigiosa vittoria la stagione del Volleyrò Casal De’ Pazzi in Serie B1. La giovane formazione romana è andata anche al di là delle previsioni, sfiorando i play-off che fino a un certo momento sono sembrati possibili.

L’Under 18 è andata a vincere per 3-1 (25-21, 25-21, 23-25, 25-14) sul campo della capolista 3M Perugia, con le giocatrici del 2004 che hanno terminato come meglio non potevano la loro esperienza con questa maglia. Non era affatto un successo scontato: le umbre erano sicure del primato e della partecipazione ai play-off, ma volevano salutare il proprio pubblico in occasione dell’ultimo impegno della regular season in un altro modo.

Volleyrò ha invece giocato un brutto scherzo alla 3M, chiudendo l’annata con un dignitoso sesto posto, a due sole lunghezze dal quinto e con una salvezza ottenuta in largo anticipo. Casal De’ Pazzi, ma in generale tutta Roma non può che essere orgogliosa di queste promettenti ragazze. Il tabellino del match:

3M Perugia-Volleyrò Casal De’ Pazzi 1-3 (21-25, 21-25, 25-23, 14-25)

Perugia: Bianchini, Traballi, Giugovaz, Fava, Manig, Pero, Rota, Patasce, Volpi. All. Buonavita.

Volleyrò: Batte, Bellia, Cabassa, Atamah, Mariani, Viscioni, Di Mario (L), Zuliani. All. Ebana.