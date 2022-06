Serie B1: Gianluca Lacasella è il nuovo allenatore dello United Pomezia

Dopo i saluti di Alessandro Nulli Moroni, lo United Pomezia ha svelato il nome del nuovo allenatore che siederà sulla panchina della formazione romana nella stagione 2022-2023 in Serie B1. La società rossoblu ha deciso di dare fiducia a un tecnico già presente nello staff, Gianluca Lacasella, viceallenatore dello United nel corso della stagione appena terminata. Queste sono le sue prime parole dopo l’ufficialità della scelta: “Indipendentemente dal prestigio della categoria e dall’opportunità ricevuta, sono molto entusiasta di partecipare a questa avventura con le persone, atlete e staff che la vivranno con me”.

Quest’anno è stato chiamato in causa nel corso dell’ultima partita di campionato, la trasferta contro la FGL Castelfranco che avrebbe potuto aprire a Pomezia le porte dei play-off per l’A2. Figura tecnica professionale affermata nel mondo della pallavolo grazie alla sua esperienza in campo giovanile e in quello delle categorie Regionali e Nazionali, Lacasella è chiamato a guidare un gruppo ben amalgamato e a soddisfare il palato del pubblico del PalaCupola, diventato sempre più esigente dopo gli splendidi risultati degli ultimi mesi e il quarto posto da incorniciare. Il neotecnico conosce comunque molto bene l’ambiente e di sicuro saprà toccare le corde giuste per trovare nuovi stimoli e puntare a nuovi obiettivi ancora più ambiziosi.