Volley femminile B1: esordio casalingo in campionato per lo United Pomezia

Un calendario provvisorio ma che può già dare un’idea di quello che sarà il prossimo campionato di B1. Lo United Pomezia si appresta a vivere la sua seconda annata in questa categoria, dopo i play-off sfiorati nell’ultima stagione, un risultato più che lusinghiero per una neopromossa. La FIPAV ha reso noti i gironi per il 2022-2023 e ora la formazione rossoblu sa anche contro chi debutterà a breve. Il prossimo mese di ottobre, la squadra del presidente Viglietti esordirà subito in casa, al PalaCupola, contro una delle neopromosse più temibili, il Caffè Trinca Palermo.

La settimana successiva, poi, arriverà la prima delle tante trasferte siciliane, quella sul campo dell’Amando Volley di Santa Teresa di Riva (Messina), compagine che ha ben figurato lo scorso anno con un dignitoso terzo posto. Lo United potrà poi approfittare di due turni casalinghi consecutivi, quello contro la Zero5 Castellana Grotte (ripescata dopo la retrocessione in B2) e il Duo Rent Terrasini. Prima del turno di riposo del 12 novembre, Pomezia dovrà affrontare una trasferta in Campania per sfidare la Forex Olimpia San Salvatore Telesino.

Il già citato stop permetterà di ricaricare le pile nel modo giusto in vista del derby esterno contro il Volleyrò Casal De’ Pazzi, mentre il turno successivo sarà quello interno con Marsala come avversaria. Arzano-Pomezia e Pomezia-Catania anticiperanno uno dei match più complicati, quello in Salento sul campo della Narconon Melendugno che vuole a tutti i costi approdare in A2.

Nel Leccese si giocherà il 18 dicembre, ultima sfida prima della pausa natalizia. Il primo incontro del 2023 (7 gennaio per la precisione), vedrà lo United confrontarsi con il Baronissi, mentre l’ultimo turno di campionato (almeno per l’andata) sarà quello in Campania contro la Givova Fiamma Torrese. Il girone di ritorno comincerà il 5 febbraio, mentre il termine del campionato è previsto per il 6 maggio.