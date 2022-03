B1: il derby è del Volleyrò, 3-0 su una Margutta CivitaLad mai doma

Il derby romano è tutto del Volleyrò che riesce a imporsi sulla Margutta CivitaLad al termine di tre set, due dei quali davvero incerti e che lasciano l’amaro in bocca alle rossoblu. La formazione di Casal De’ Pazzi ha fatto valere il fattore casalingo, riassaporando il dolce gusto della vittoria. Il bottino pieno di ieri regala alla formazione di Ebana e Micozzi tre punti che servivano come il pane per il morale e soprattutto per la classifica.

I 30 punti conquistati finora, infatti, permettono alle giovanissime romane di essere ben salde al quarto posto. Il discorso è completamente diverso, invece, per Margutta, ancora ferma a 11 punti e in terzultima posizione, dunque in piena zona retrocessione. La differenza in classifica, comunque, è emersa soltanto nel primo parziale, in cui Volleyrò ha distanziato ben presto la CivitaLad, impedendole di tornare in partita. Il 25-16 è stato più che meritato e le ragazze di casa si sono portate senza problemi sull’1-0. Il derby si è acceso nelle altre due frazioni di gioco.

La formazione di Casal De’ Pazzi le ha conquistate entrambe, ma soltanto di misura: il 25-23 del secondo set ha dimostrato come la Margutta avesse terribilmente voglia di riaprire il match, una sensazione emersa ancora più nettamente nell’ultimo set, vinto dalle padrone di casa ai vantaggi (26-24). Ne ha beneficiato lo spettacolo, ma d’altronde i derby non sono mai partite come tutte le altre. Il tabellino del match:

Volleyrò Casal De’ Pazzi-Margutta CivitaLad 3-0 (25-16, 25-23, 26-24)

Volleyrò: Cabassa, Di Mario (L), Atamah, Polesello, Mariani, Cavallieri (L), Carpio, Viscioni, Zuliani, Tonelli, Marku, Batte, Orlandi, Esposito. All. Ebana.

Margutta: Madonna, Vidotto, Ceresi, De Arcangelis, Grossi, Baffetti, Solarino, Esposito, Fabeni, Laragione, Grechi, Lucente. All. Grechi