B1: derby spettacolare tra Volleyrò e Margutta, la spunta Casal De’ Pazzi al tie-break

Lo spettacolo deve ancora cominciare: un po’ come cantavano i Litfiba nel lontano 1995, anche ieri al PalaSport di Via Barbaranelli l’impressione era la stessa fin dal primo scambio del match tra le padrone di casa dellae il. Il derby non ha tradito le attese, premiando la squadra che al momento attuale è più avanti in classifica, la giovanissima Volleyrò che ha portato a casa due punti preziosi. Non ha comunque affatto sfigurato Margutta che si deve accontentare di un punto dopo aver accarezzato il sogno della posta piena dopo il terzo parziale.

L’equilibrio ha regnato sovrano nei primi tre set. Le rossoblu di coach Grechi hanno messo subito in chiaro le cose, conquistando la prima frazione di gioco con un 25-22 pieno di grinta e sudore ben ripagati. L’Under 18 di Casal De’ Pazzi non è rimasta a guardare, rispondendo in maniera perentoria con un 25-20 che ha riportato subito la partita in parità. Margutta non si è fatta intimorire, come ben testimoniato dal terzo set: il vantaggio rassicurante è stato in parte dilapidato, ma il 25-23 ha premiato le padrone di casa che hanno poi provato a chiudere i conti, per cercare di mietere una nuova vittima illustre dopo il derby vincente contro Pomezia.

Nel quarto parziale, però, Volleyrò ha dominato in lungo e in largo con un 25-17 senza appello che ha prolungato l’incontro fino al tie-break. Nel quinto e decisivo parziale, proprio le ospiti hanno fatto capire di avere una marcia in più, distanziando ben presto la CivitaLad che non è più riuscita a recuperare. Il punticino di ieri consente alle rossoblu di portarsi a quota 11, con la zona salvezza che rimane ancora un po’ lontana, mentre Casal De’ Pazzi ha agganciato Nottolini al secondo posto, tenendo conto che questo match è stato l’unico disputato ieri nel girone E. Il tabellino del match:

Margutta CivitaLad-Volleyrò Casal De’ Pazzi 2-3 (25-22, 20-25, 25-23, 17-25, 9-15)