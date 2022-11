B1: il derby si tinge di rosso e blu, Pomezia espugna il campo del Volleyrò in 4 set

Tre punti che servivano come il pane: lo United Pomezia si sblocca anche in trasferta, anche se si trattava di quella più breve della stagione, il match sul campo del Volleyrò Casal De’ Pazzi. Il 3-1 delle ragazze di coach Lacasella vale ancora di più, però, se si pensa che le giovani padrone di casa non avevano mai perso in questa stagione e che potevano vantare il titolo di “capolista virtuale” del girone E della B1 di volley femminile. Come in tutti i derby che si rispettano, anche questo è cominciato con le inevitabili fasi di studio (4-4, 6-6), poi lo United si è sbloccato e, trascinato da Corvese e Viglietti, ha creato un solco profondissimo (22-15).

Capitan Esposito ha cercato di tenere a galla la squadra di casa, ma Frasca ha regalato 7 set point alle rossoblu, con Bigioni che ha chiuso il parziale sul 25-18 per un più che promettente 1-0. Il conto set si è poi velocemente equilibrato. Nella seconda frazione di gioco, il Volleyrò ha fatto valere il fattore casalingo, costringendo le ospiti a un doppio time-out che però non ha portato agli effetti sperati. Nonostante una Corvese ancora in grande spolvero e una Frasca più che positiva, i nove set point a disposizione delle ragazze di coach Ebana non hanno lasciato scampo a Pomezia e l’1-1 si è concretizzato nel giro di pochi scambi.

È stato un fuoco di paglia delle giovani ragazze romane: lo United è tornato a macinare gioco di qualità ed esperienza nel terzo set, grazie a Viglietti che ha concretizzato un buon primo tempo, l’11-5 di Frasca e il muro di Liguori che ha consentito alle compagne di allungare nel punteggio. Un attacco out, dopo la prima palla set annullata, ha riportato in vantaggio le rossoblu che hanno capito come la conquista della posta piena fosse più che possibile. Non a caso la quarta frazione di gioco non ha avuto storia.

Bigioni, Corvese e Liguori hanno ampliato il gap di minuto in minuto fino alla bellezza di 11 match point per le pometine. A chiuderla è stata Liguori per il 3-1 definitivo. Il Volleyrò rimane fermo a quota 11 in classifica, mentre lo United sale a 8 punti: fra sette giorni Pomezia proverà a bissare il successo di oggi con il turno casalingo contro Marsala, mentre le ragazze di coach Ebana se la vedranno in trasferta contro Castellana Grotte. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-UNITED POMEZIA 1-3 (18-25, 25-16, 20-25, 14-25)

VOLLEYRÒ: Allaoui, Salasa, Del Freo, Esposito, Fusco, Ndoye, Farelli, Camerini, Ndulue, Atamah, Franceschini, Martinelli, Cherubini, Cavallieri, Ribechi, Antonucci. All. Ebana

POMEZIA: Corvese, Marcelli, Grossi, Voci, Bigioni, Frasca, Viglietti, Palermo, Lanzi (L), Zannoni (L), Liguori, Prete, Oggioni, Mordecchi, Prati. All: Lacasella