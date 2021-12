B1: derby infinito e spettacolare a Casal De' Pazzi, Pomezia la spunta al tie-break

Squadra in casa

Volleyro Roma

Cose da pazzi a…Casal De’ Pazzi! Il derby del girone E dellase lo aggiudica lo, capace di espugnare il campo delcon una prestazione grintosa e mai doma, dopo un doppio svantaggio che aveva fatto pensare alla sesta vittoria consecutiva delle padrone di casa. Le giovanissime ragazze di coach Ebana devono invece accontentarsi di un punto, mentre con i due conquistati dalle rossoblu, la classifica pometina sorride sempre di più con un(ad una sola lunghezza dal secondo).

Molto si decide nel primo parziale, quando il capitano di Volleyrò, Bellia, si infortuna, condizionando l’andamento del match. La formazione di Casal De’ Pazzi ha comunque reagito in modo veemente, conquistando la frazione di gioco dopo i vantaggi (30-28). Il pareggio di Pomezia è stato però immediato, un 25-11 che ha fatto capire quanto le ragazze di coach Nulli Moroni volessero portare a casa dei punti. Il fattore casalingo è riemerso nel terzo set, terminato 25-20 per Volleyrò, con la pronta replica dello United (25-17) per un tie-break tutto da vivere.

Le doti caratteriali di entrambe le compagini sono state ammirevoli, senza dimenticare che quella di casa è una formazione Under 18 e quindi in costante crescita. Il 3-2 suggella un 2021 favoloso per Pomezia che spera di replicare tutte queste gioie anche nel nuovo anno. Il tabellino del match:

Volleyrò Casal De’ Pazzi-United Pomezia 2-3 (30-28, 11-25, 25-20, 17-25, 11-15)

Volleyrò: Cabassa, Di Mario (L), Atamah, Polesello, Mariani, Cavallieri, Carpio, Viscioni (L), Zuliani, Gatto, Batte, Bellia. All. Ebana

Pomezia: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Fanella, Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo, Campana, Oggioni. Al: Nulli Moroni.