B1: colpaccio di Volleyrò che batte 3-1 la corazzata FGL Castelfranco

Squadra in casa

Squadra in casa Volleyro Roma

Giovani, ma non certo inesperte. Prova di grandissima autorità quella di ieri per l’Under18 del, che in Serie B1 ha supera agilmente l’con il punteggio di 3-1 (25-23, 25-22, 22-25, 29-27). Contro la forte formazione toscana, imbattuta fino a ieri, il Volleyrò gioca una delle migliori partite della stagione.

Disputano un match completo e “pieno” di tante cose buone. Castelfranco non si aspetta forse un’avversaria capace di tenere un ritmo così elevato e un livello di gioco così alto. I primi due set sono combattuti, perché Castelfranco non gioca male, anzi, ma è il Volleyrò a giocare ancora meglio. Le toscane trovano la reazione nel terzo set e pure il quarto set è ricchissimo di emozioni. Si va ai vantaggi e nel batti e ribatti conclusivo la spunta l’Under 18, che si aggiudica tre punti meritati. Il tabellino del match:

Volleyrò Casal De’ Pazzi-FGL Castelfranco 3-1 (25-23, 25-22, 22-25, 29-27)