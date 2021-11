B1, Civitavecchia da impazzire! 3-1 contro Volley Angels e prima gioia in campionato

Com’è bello il cielo per la Margutta questa sera: ritoccando qualche parola di una vecchia e famosa canzone di Luca Barbarossa si può intonare quello che stasera è il “ritornello” più giusto dopo la vittoria ottenuta danella quarta giornata della. Tante prime volte in questa uggiosa giornata novembrina per la: primo successo in questa categoria, ma anche il primo in campionato e anche la prima volta in cui le rossoblu non sono in fondo al girone E. Eppure la sfida non è cominciata nel migliore dei modi.

Le avversarie della Energia 4.0 De Mitri sono arrivate al PalaSport di Civitavecchia con un buon seguito di tifosi e con la voglia di far valere i tre punti in più in classifica, dimostrandolo molto bene nel primo set. L’equilibrio non è stato scalfito da nessuna squadra almeno fino al 14-14, poi un parziale di quattro punti ha permesso alla compagine ospite di portarsi in vantaggio in maniera decisiva. Nonostante il tentativo di rimanere in partita, le marguttine non sono state capaci di frenare l’impeto del Volley Angels: un attacco out di Grossi ha portato il risultato sul 23-16, poi i successivi due scambi hanno premiato l’Energia 4.0 De Mitri per il 25-16 definitivo (1-0).

Nel secondo set, le fermane hanno dato l’impressione di ricominciare da dove avevano finito, ma Civitavecchia ha reagito prontamente. La svolta è arrivata sul 7-3 per le padrone di casa, un +4 gestito senza problemi per un vantaggio che è cresciuto scambio dopo scambio. Vidotto, Fabeni e Grossi hanno letteralmente trascinato le rossoblu che hanno dominato il parziale fino ai 12 set ball a disposizione, con il primo sfruttato subito nel migliore dei modi. Il 25-12 per Margutta ha fatto ben capire che quello odierno poteva essere un match diverso dai tre precedenti di questa stagione. Il copione si è ripetuto nel terzo parziale. Sul 10-8 per Civitavecchia, la formazione laziale ha ingranato la quarta tentando di scappare.

Davvero splendido il punto del 16-9 di Grossi che non ha potuto che ringraziare il libero Esposito per l’assistenza eccezionale. Non c’è stata più storia e il 25-13 per Margutta ha sancito la rimonta e l’ufficialità del primo punto stagionale. Le ragazze di coach Grechi non si sono giustamente accontentate e nel quarto set hanno mostrato una “fame” incredibile: ogni errore in ricezione delle avversarie è stato prontamente punito e una sontuosa De Arcangelis ha fatto sognare il pubblico civitavecchiese. Nove match ball sono sembrati fin troppo invitanti e la Margutta CivitaLad non si è lasciata pregare per il 25-15 che ha fatto esultare queste instancabili giocatrici: la sfida tra i due mari, il Tirreno e l’Adriatico, se la sono aggiudicata le rossoblu, un successo meritato e che può sicuramente galvanizzare l’ambiente in vista della temibile trasferta della prossima settimana contro la FGL Castelfranco. Il tabellino della partita:

MARGUTTA CIVITALAD-ENERGIA 4.0 DE MITRI 3-1 (16-25, 25-12, 25-13, 25-15)

Margutta CivitaLad Civitavecchia: Solarino, Vidotto, Ceresi, Grossi, Grechi, Baffetti, De Arcangelis, Maschietto, Fabeni, Madonna, La Ragione, Esposito (1° L), Lucente (2° L). All. Grechi.

Energia 4.0 De Mitri: Morciano, Di Clemente, Beretti, Di Marino, Benazzi, Valentini, Alberti, De Angelis, Ragni , Gennari All. Capriotti