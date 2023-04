B1. A Catania l’ottavo acuto consecutivo dello United Pomezia che è virtualmente in zona play-off

Pronostico ampiamente rispettato al PalaAbramo di Catania, taraflex in cui lo United Pomezia ha conquistato la sua ottava vittoria di fila grazie al 3-0 rifilato alle padrone di casa dell’Hub Ambiente. Il risultato era alla portata delle ragazze di coach Tarquini che non hanno sottovalutato l’impegno contro il fanalino di coda del girone E della Serie B1 di volley femminile. Non sono mancate le insidie, come si sapeva già dalla vigilia: Catania è praticamente retrocessa e può giocare con la mente libera, inoltre fra le mura amiche ha spesso messo in difficoltà formazioni più blasonate.

Pomezia se n’è resa conto già nel primo set: l’Hub Ambiente è rimasto a una sola lunghezza per una buona parte del parziale, anzi è riuscito anche a mettere la freccia (11-10). Si è trattata fortunatamente di una fiammata isolata, da quel momento lo United ha accelerato i ritmi in maniera decisa e con nove punti consecutivi ha messo una seria ipoteca sulla frazione di gioco. Le rossoblu si sono mostrate mature anche nel gestire il ritorno delle siciliane, mai dome come testimoniato dal -1 momentaneo (22-21).

La rimonta è stata comunque spenta sul nascere e Bigioni ha deluso i tifosi di casa con il set point che ha sbloccato il punteggio. Nel secondo parziale Catania ha provato a fare la voce grossa ed è rimasta per diversi minuti in vantaggio (9-7 e 11-9). La reazione pometina è stata però efficace e con un break concreto il team ha allungato nel risultato, tenendo a bada l’Hub Ambiente che ha potuto soltanto avvicinarsi fino a due punti dalle ospiti (19-17). Il finale di set è stato gestito senza grossi affanni e in questo caso è stato un attacco out delle etnee a regalare il 2-0 alle rossoblu. Il terzo parziale è stato quello in cui lo United si è espresso al meglio, lasciando le padrone di casa a debita distanza, come ben testimoniato dai 7 match point a disposizione.

Il muro di Liguori ha chiuso definitivamente i giochi e la squadra di coach Tarquini può ora godersi un quarto posto con vista privilegiata sulla zona play-off. Il contemporaneo 3-2 dell’Amando Volley sul campo del Volleyrò permette a Pomezia di superare in classifica proprio le romane e di essere a una sola lunghezza dalle messinesi che però hanno una gara in più. Non sarà un sorpasso semplice: fra una settimana arriverà al PalaCupola la lanciatissima Melendugno, ma si è già visto in queste ultime settimane che le rossoblu possono competere con chiunque. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-UNITED POMEZIA 0-3 (21-25, 20-25, 17-25)

CATANIA: Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Carnazzo, Sant’Ambrogio, Di Fabio (L), Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla, Mastroeni. All: Baldi

POMEZIA: Corvese, Grossi, Mordecchi, Bigioni, Frasca, Viglietti, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Marcelli, Palermo, Prete, Prati, Zannoni. All. Tarquini