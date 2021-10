B1: il campionato di Civitavecchia comincia con una sconfitta

Non comincia nel migliore dei modi il campionato diper la. La trasferta in Toscana ha riservato una sconfitta cocente: ilfinale in favore della Nottolini Volley lascia l’amaro in bocca, a questo punto si dovrà voltare velocemente pagina e pensare all’esordio casalingo della prossima settimana, quando la Margutta CivitaLad sarà impegnata con un altro temibile avversario. A Civitavecchia arriverà infatti la, forte di un debutto molto più positivo (netto 3-0 ai danni di un’altra formazione laziale, il Volleyrò Casal De’ Pazzi).

Passando a parlare del match di Capannori, il primo set è rimasto a lungo in bilico, poi le padrone di casa sono riuscite a prendere le giuste misure e il parziale si è concluso su 25-20. Una volta sciolto in ghiaccio, purtroppo il risultato non è mai stato in discussione, con Nottolini che ha dato l’impressione di poter controllare il match. Da sottolineare come l’incontro si sia disputato a porte chiuse presso il PalaPiaggia, a causa di un cavillo burocratico col Comune toscano. Questo il tabellino del match:

Nottolini Volley-Pallavolo Civitavecchia 3-0 (25-20, 25-19, 25-18)