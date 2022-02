B1: brutto inizio di 2022 per la Margutta CivitaLad, 0-3 casalingo contro Castelfranco

Il ritorno in campo e la prima partita del 2022 erano attesi con grande emozione dalla Margutta CivitaLad. Purtroppo il risultato finale non è stato quello che ci si sarebbe aspettati: le rossoblu hanno infatti ceduto in casa oggi pomeriggio contro una squadra forte e attrezzata come la FGL Castelfranco che occupa stabilmente le prime posizioni del girone E di B1 femminile. Nel primo set le ospiti toscane hanno messo subito in chiaro le cose.

Si è creato immediatamente un divario di cinque punti (11-5), ma le padrone di casa non hanno mollato un centimetro recuperando fino al -2 (10-12). Il gap è ritornato lo stesso di inizio parziale sul finire dello stesso, con un 20-15 che non ha permesso più alle laziali di recuperare. Castelfranco ha trovato lo sprint giusto e l’1-0 è stato assicurato da un perentorio 25-19. L’andamento dei successivi due set è stato in parte diverso, ma il risultato finale non è cambiato, con le biancoblu che si sono imposte con un doppio 25-21, senza mai cedere ai ritorni delle marguttine.

Nel secondo parziale, in particolare, Civitavecchia ha comandato i giochi per diversi minuti, prima del sorpasso di Castelfranco che ha dimostrato di avere la mentalità e la maturità giuste per gestire qualsiasi situazione. Nella terza frazione di gioco, infine, la FGL ha creato subito un divario importante di punti che sono stati in parte colmati soltanto al tramonto del match dalla Margutta.

Lo 0-3 è stato quindi archiviato ufficialmente, evidenziando la maggiore capacità delle ospiti di non demoralizzarsi durante gli svantaggi. Grande partita di Baggi con i suoi 16 punti, seguita dai 14 di Zuccarelli per quel che riguarda Castelfranco, mentre la CivitaLad è stata tenuta a galla dai 10 punti di Grossi. Il tabellino del match:

MARGUTTA CIVITALAD-FGL CASTELFRANCO 0-3 (19-25, 21-25, 21-25)

MARGUTTA: Madonna, Vidotto, Ceresi, De Arcangelis, Grossi, Baffetti, Solarino, Esposito, Fabeni, Laragione, Lucente (L), Di Gennaro, Maschietto, Grechi. All. Grechi

CASTELFRANCO: Zuccarelli, Chisari, Bertelli, Casarosa (L), Andreotti, Baggi, Vallicelli, Beconcini, Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino. All. Menicucci.