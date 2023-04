B1. Big match per palati fini al PalaScozzese: il Volleyrò cede al tie-break con l’Amando Volley

Squadra in casa

Squadra in casa Volleyro Roma

Una sconfitta con tanti rimpianti, ma anche la consapevolezza di aver tenuto testa a un’altra formazione in lotta per i play-off della Serie B1. Il Volleyrò Casal De’ Pazzi è uscito sconfitto dalla sfida interna contro l’Amando Volley, ma rimane a ridosso del terzo posto occupato proprio dalle messinesi a poche giornate dal termine del campionato. Sestetto di partenza schierato da Prestipino: Courroux con Bertiglia opposta, Murri e Cecchini (tornata centrale) sottorete, Nielsen e Gervasi di banda e Galuppi libero. Di contro Ebana preferisce partire con Safa Allaoui in palleggio, Ndoye opposta, Esposito e Del Freo a schiacciare, Franceschini e Atamah al centro e Victoria Cavallieri libero.

Spazio in corso di partita anche ad Amaturo, Franceschini, Spitaleri e Giacomel tra le ospiti e ad Antonucci, Martinelli, Farelli e Ribechi fra le padrone di casa. Primo set all’insegna dell’equilibrio ma con le siciliane sempre avanti di qualche punto (10-14, diagonale della Nielsen) (12-16, attacco fuori Atamah) (14-18, diagonale Bertiglia). Parità sul 21-21. Set point per le ospiti sul 23-24 ma Courroux sbaglia il servizio. Ci pensano prima il capitano e poi la Giacomel con un ace a mettere in saccoccia il primo set. Secondo set di marca romana, ma l’avvio è comunque equilibrato.

A metà parziale i decisivi allunghi delle ragazze del Club Italia: 19-15 (attacco fuori di Rita Franceschini); 22-15 (diagonale della Esposito) e punto decisivo del 25-19 di Adji Ndoye. Terzo set caratterizzato da strappi continui tra le due formazioni: 1-4 (muro della Courroux e primo timeout richiesto da Ebana); poi 9-5 per le locali (Esposito in lungo linea); parità sull’11-11 (diagonale di Benny Bertiglia) e ancora fuga delle romane che si portano prima sul 16-11, grazie a un quarto tocco delle ospiti, e poi sul 20-15 (ace della Ndoye). Rimonta delle ragazze in biancoceleste che grazie a un mani-fuori della Cecchini si avvicinano sul 23-22. Gervasi colpisce l’asticella e le romane beneficiano così di due set-ball che vengono annullati (doppio Cecchini, mani-fuori + ace) e poi un attacco fuori della Del Freo e una conclusione vincente di capitan Bertiglia completano la rimonta ospite.

Un quarto parziale con le ospiti sempre avanti con piccoli scarti da difendere (vantaggio massimo di tre punti sul 15-18, diagonale della Bertiglia). Il Volleyrò agguanta la parità sul 21-21 (mani fuori Esposito) e due consecutivi ace della Atamah lo lanciano alla conquista del set che si conclude sul 25-22 (ancora grazie alla Esposito). Tie-break di marca santateresina. Già sul 2-7 Ebana esaurisce i discrezionali. Si va al cambio campo sul 4-8 (pallonetto della Giacomel). I punti di vantaggio tornano ad essere cinque sul 5-10 (fast della Cecchini), sul 6-11 (Bertiglia devastante) e così via fino al termine (10-15, mani fuori di Barbara Murri). Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-AMANDO VOLLEY 2-3 (24-26, 25-19, 24-26, 25-22, 10-15)

VOLLEYRÒ: Atamah 18, Del Freo 13, Cavallieri (L), Esposito 15, Allaoui 4, Franceschini 4, Cherubini (L2), Ribechi, Martinelli 1, Salas, Ndoye 22, Camerini, Antonucci 1, Farelli. All: Ebana

AMANDO: Gervasi 14, Cecchini 16, Spitaleri 1, Galuppi (L), Courroux 5, Giacomel 6, Amaturo, Franceschini, Murri 8, Nielsen 10, De Candia, Bertiglia 19. All: Prestipino