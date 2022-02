B1: che bel ritorno per il Volleyrò, la squadra di Casal De' Pazzi supera Trevi al tie-break

Squadra in casa

Squadra in casa Volleyro Roma

Torna a giocare e torna al successo il Volleyrò Casal De’ Pazzi, che nel sedicesimo turno del campionato di Serie B1 di volley femminile supera in casa la Lucky Wind Trevi con il punteggio di 3-2 (25-27, 25-13, 25-18, 15-25, 15-12). La partita è combattuta con la formazione Under18 che paga un po' lo scotto della ripresa dopo il lungo periodo di stop dovuto al rinvio delle gare per il covid.

La formazione di Ebana e Micozzi spreca una ghiotta occasione nel primo set per portarsi avanti e indirizzare a proprio favore l'andamento del match, sciupando un vantaggio di sei punti. Da lì inizia una lunga lotta punto a punto, con le umbre, bravissime a combattere palla su palla con le giovani atlete del Volleyrò.

Alla fine sono proprio le romane a spuntarla in un appassionante match, con qualche errore causato dalla "ruggine" ma anche con tanto agonismo e determinazione. In classifica il Volleyrò conquista due punti preziosi nel Girone E, con un secondo posto consolidato in coabitazione con la FGL Castelfranco. Il tabellino del match:

Volleyrò Casal De’ Pazzi-Lucky Wind Trevi 3-2 3-2 (25-27, 25-13, 25-18, 15-25, 15-12)