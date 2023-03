B1. A Baronissi una super Esposito regala al Volleyrò 2 punti e il secondo posto

Una bella P2P Baronissi contro una super Volleyrò Casal de’Pazzi. C’è poco da fare, la formazione di coach Ebana in questa stagione è la garanzia di partite mai banali e soprattutto avvincenti. Al PalaIrno, le due squadre hanno raccolto il caloroso applauso del pubblico dopo due ore e dodici minuti di gioco e due punti che regalano alle giovani romane il secondo posto in classifica.

Il ruolo di vicecapolista, comunque, deve essere condiviso per il momento con la Narconon Melendugno e l’Amando Volley, tutte a quota 31 punti, a 8 lunghezze dalla prima della classe, la Luvo Barattoli Arzano. Parziali: 20-25, 25-18, 25-19, 18-25, 12-15. Mvp Erika Esposito che ha messo a referto la bellezza di 25 punti. In casa P2P, Liguori e Salvestrini 19, Sanguigni 18 le migliori realizzatrici. Le emozioni non sono di certo mancate, come dimostrato dal vantaggio immediato delle romane (20-25), poi ribaltato da due parziali spettacolari in cui le ospiti sono rimaste a debita distanza. Il quarto set ha messo in mostra nuovamente la capacità del Volleyrò di conquistare parziali e punti in ogni set, come anche il tie-break che è stato comunque piuttosto equilibrato.

Si può sognare, mancano diverse partite al termine del campionato e la formazione romana continua a rimanere nei quartieri alti del girone E della Serie B1 di volley femminile. Fra una settimana, il Volleyrò tornerà a giocare al PalaScozzese per affrontare la Fiamma Torrese, avversario che è in fiducia dopo il progressivo allontanamento dalla zona retrocessione. Il tabellino del match:

P2P BARONISSI-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 2-3 (20-25, 25-18, 25-19, 18-25, 12-15)

BARONISSI: Liguori, Salvestrini, Napolitano, Staffini, Vianello, Fanella, Del Vaglio, Marchesano, Andeng, Sanguigni, Alikaj, Grillo. All. Cacciottolo

VOLLEYRÒ: Atamah, Del Freo, Cavalieri, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribiechi, Martinelli, Salas, Fusco, Ndoye, Camerini, Antonucci, Farelli. All. Ebana