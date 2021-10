B1, solo applausi per Civitavecchia: spaventa la corazzata Perugia prima di cedere 3-1

Tre sconfitte su tre gare di campionato farebbero propendere qualsiasi commento giornalistico per un inizio sportivo disastroso. Non è il caso dellache ha disputato appunto oggi il suo terzo incontro di B1, dimostrandosi una neopromossa che può dare del filo da torcere a chiunque. L’avversario di questo pomeriggio era uno dei clienti peggiori che si possano immaginare, la

Nonostante il ruolo di capolista che le è stato ritagliato da subito e le due vittorie precedenti, le biancorosse hanno faticato parecchio per avere la meglio su Civitavecchia. Finora non avevano nemmeno perso un set, mentre Margutta ci è riuscita al primo colpo. Il match odierno è iniziato nel migliore dei modi. Le rossoblu sono subito riuscite a creare un buon divario, portandosi su un confortante 11-5 per poi mantenere tre punti di vantaggio fino al termine del parziale, un 25-22 che ha galvanizzato le ragazze di coach Spirito.

Il secondo set ha rimesso i conti in parità, con Perugia che non ha lasciato scampo a Margutta con una reazione perentoria e un 25-16 che fa capire come le padrone di casa siano sempre state in pieno controllo. Nel terzo set è emersa ulteriormente questa differenza tra le due squadre. Il 25-13 è stato il frutto di un 11-0 parziale che la 3M ha messo a segno, sconfortando e non poco le civitavecchiesi. Sul 15-4 per Perugia si è capito che piega avrebbe potuto prendere il set, come poi è puntualmente avvenuto.

Nell’ultimo parziale, infine, Margutta è partita subito forte, rimontando di continuo e portandosi anche in vantaggio: è stata una battaglia punto su punto fino all’allungo decisivo delle perugine che sul 21-18 hanno inserito la quarta e portato a casa la partita. Civitavecchia potrà riscattarsi tra una settimana, quando ospiterà la formazione marchigiana dell’Energia 4.0-De Mitri. Il tabellino dell’incontro:

3M Perugia-Margutta CivitaLad 3-1 (22-25, 25-16, 25-13, 25-18)

3M Perugia: Bianchini, Giugovaz, Traballi, Manig, Fava, Pero, Rota (L1), Anastasi. All.: Buonavita. Vice: Marangi.

Margutta CivitaLad: Solarino, Vidotto, Ceresi, Grossi, Grechi, Baffetti, De Arcangelis, Maschietto, Fabeni, Madonna, La Ragione, Esposito (1° L), Lucente (2° L). 1° all. Spirito., 2° all. Varvaro