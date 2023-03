B1. Altro tie-break vincente per il Volleyrò: la Fiamma Torrese si inchina al PalaScozzese

Il secondo tie-break vincente di fila, sempre contro un avversario campano. Dopo il successo in trasferta contro la P2P Baronissi, il Volleyrò Casal De’ Pazzi ha avuto la meglio su un’ostinata Fiamma Torrese, giunta a Roma con grande caparbietà e che nel complesso ha meritato il punto finale. Il 3-2 del PalaScozzese regala alla formazione di coach Ebana il secondo posto provvisorio nel girone E della Serie B1 di volley femminile, in attesa che la Narconon Melendugno disputi il proprio match.

Le ospiti mettono le mani sul primo set, regolando le padrone di casa con un perentorio 19-25. La compagine romana rimette poi in equilibrio il conto dei parziali, chiudendo il secondo sul 25-14. E, come naturale conseguenza di questa reazione, arriva anche il vantaggio delle giovani romane: 25-19. La squadra di Torre Annunziata, però, non molla e porta la sfida al tie-break grazie all’ennesimo 19-25 di giornata. Al tramonto del match è però il Volleyró ad esultare.

Purtroppo il tie-break non ha storia e le padrone di casa se lo aggiudicano con un eloquente 15-5. Fra una settimana è in programma un incontro di grande livello: il Volleyrò andrà a far visita allo United Pomezia, un derby di alta classifica e che mette in palio punti pesantissimi. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-GIVOVA FIAMMA TORRESE 3-2 (19-25, 25-14, 25-19, 19-25, 15-5)

VOLLEYRÒ: Atamah, Del Freo, Cavalieri, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribiechi, Martinelli, Salas, Fusco, Ndoye, Camerini, Antonucci, Farelli. All. Ebana

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Bucci (L), Capasso, Azzurro, Manto. All. Salerno