Apd Roma XV: un'attesa lunga sei anni che vale la prima divisione femminile

È stata disputata nella serata di giovedì 23 giugno all’interno delle mura della Palestra Gramsci la partita di ritorno dei playoff del campionato territoriale di Roma della Seconda Divisione Femminile - Girone B che ha visto trionfare l’APD Roma XV per 3 set a 1 contro l’APD Prometeo Monteverde, guadagnandosi la vittoria e la promozione in Prima Divisione. Una conquista di categoria che mancava da sei anni in casa Roma XV e che ha portato le ragazze di mister Mari a regalare alla società un ulteriore trofeo da mettere in bacheca lasciandosi definitivamente alle spalle i duri anni della pandemia.

Con un esito di 3 set a 2 a favore dell’APD Roma XV nella gara di andata dei playoff, il match di ritorno ha visto nuovamente dominare le ragazze della Roma XV contro il Prometeo Monteverde sancendo definitivamente la vittoria che vale la promozione in Prima Divisione, con dei parziali di 25/17 - 25/14 -18/25 - 25/13. Il coach della Roma XV Vincenzo Mari ha dichiarato: “Racchiudere in poche parole questi ultimi mesi è davvero difficile, sono stati mesi di duro lavoro, di paure, di sfide importanti e poi il covid…Un’annata che non dimenticherò facilmente. Questa vittoria è la fine di un lungo viaggio iniziato insieme ad alcune di loro ben 4 anni fa e che oggi concludo lasciando una rosa rinnovata, unita e sicuramente più competitiva. Ma ora siamo qui, ce l’abbiamo fatta e non posso che essere orgoglioso di tutte loro. Un ringraziamento particolare lo dedico alla società e alle ragazze che mi hanno regalato una delle gioie più grandi”.

Ad unirsi all’orgoglio del coach Mari è stato il capitano della squadra Lucrezia Cardelio che ha affermato: “Una promozione onestamente guadagnata: abbiamo lavorato tutte insieme e per tutto l’anno per raggiungere questo importante traguardo, sono orgogliosa della vittoria ottenuta e di averla condivisa con ognuna di loro”.

“Siamo una società che in questi 30 anni di attività ha sempre creduto nelle potenzialità degli atleti: abbiamo scommesso sin dall’inizio dell’anno sul buon esito in campionato della nostra seconda divisione femminile; sono orgoglioso del grande risultato ottenuto perché si sono distinte durante tutta la stagione per la loro forza, determinazione e passione”. Queste le parole scelte dai fondatori dell’APD Roma XV, Fabrizio e Massimiliano Macchioni.