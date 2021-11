Anguillara, torna il sorriso, sbancata Marino

Buona la seconda. Dopo la sconfitta della scorsa settimana in quel di Genzano, la seconda “gita ai Castelli” (per ricordare il titolo di un famoso stornello romanesco) della truppa di Fagiani, si chiude nel migliore dei modi. Uno 0-3 solido quanto basta che consente di tenere a distanza una diretta pretendente a quelle posizioni senza patemi del girone, regala l’occasione per mettere altri minuti nelle gambe così da presentarsi con più consapevolezza all’incontro con la corazzata Napoli di sabato prossimo, permette di rivedere finalmente titolare Marco Piscopo, ieri prezioso con una serie di muri vincenti contro cui si sono infrante le speranze dei marinesi. Beh, non saranno le miracolose “fontane che danno vino” ma, senza dubbio, rappresentano una collezione di ottime indicazioni per Fagiani.

È stata gara vera, però: contraddicendo la tradizionale ospitalità dei castellani, Marino non si è prestata a recitare la parte della bella che non balla e ha tenuto testa ai Blues in tutti e tre i parziali (23-25 18-25 25-27), cercando di evitare un poker di sconfitte che inizia a pesare su morale e classifica. Anguillara non si è però mai disunita, appoggiandosi con fiducia sull’esperienza dei suoi senatori (anche ieri Paris decisivo e sempre sul pezzo nei momenti clou dell’incontro) e sfoderando quelle individualità preziose come Fornaro e Massetani che, per grinta e concentrazione, vorresti nella tua squadra anche al gioco aperitivo. È però un gruppo intero che funziona e si muove come un corpo unico, e di questo tecnici e dirigenza possono essere soddisfatti: chiunque entri sul parquet da il meglio di quanto a disposizione, ben conscio di scrivere, col proprio impegno, una pagina della stagione biancoblù. Ora testa a Napoli, primo vero esame di maturità, ma nessuna paura: da canzone popolare a canzone popolare “Dicitencello vuje” che Anguillara non trema.

MARINO PALLAVOLO - ANGUILLARA VOLLEY 0-3

Parziali: 23-25, 18-25, 25-27