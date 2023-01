Anguillara suona il rock: Appio ko 3-1

Vincono ancora tre a zero i blues dell’Anguillara che volano in questo finale di girone d'andata e si assestano nella zona salvezza della classifica.

Non può nulla Appio che cede il passo e il posto in classifica. Il finale è un 3-1 equilibrato solo nei primi due set dove arriva il botta e risposta tra le due formazioni (Anguillara vince il primo parziale 25-20, i padroni di casa si aggiudicano il secondo 25-21), poi sono gli ospiti ad alzare il ritmo, scappare via e non farsi più prendere. Nel terzo e nel quarto set, infatti, il risultato è 25-18 e 25-14, quanto basta per confezionare il successo.

Esulta coach Casella al termine: "L'ennesima prova di maturità, abbiamo sempre guidato e abbiamo gestito bene la partita. Ottime le prestazioni individuali di tutti i ragazzi chiamati in causa. Ora ci aspettano due settimane di stop che serviranno per ricaricare le pile e per partire al meglio nel girone di ritorno. Finalmente la classifica combacia con quelli che sono gli obiettivi stagionali, quindi godiamocela, ma senza perdere di vista il nostro traguardo”.

IL TABELLINO

NER APPIO – ANGUILLARA 1-3

I parziali: 20-25, 25-21, 18-25, 14-25