Anguillara si prende i tre punti con Stella Azzurra e continua la corsa salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Anguillara

È stata una vera e propria altalena contro i sardi di Stella Azzurra, ma, alla fine, Anguillara riesce a raggiungere l'obiettivo: i 3 punti.

In questo rush finale per la salvezza, i ragazzi di coach Casella si aggiudicano il primo dei tre scontri diretti vincendo per 3 set a 1.

Dopo aver dominato il primo parziale, il secondo è stato un vero e proprio incubo, poi l'incantesimo della Stella Volley si è rotto e i blues hanno fatto valere la loro superiorità tecnica vincendo il terzo set 25-22 ed il quarto 25-17.

"È stata una partita giocata male, a tratti malissimo, eppure abbiamo vinto e, alla fine, è questo ciò che conta. Saranno settimane di fuoco con qualche scoria inevitabilmente lasciata da una prestazione tiepida. Tuttavia, abbiamo visto quanto ci esaltiamo proprio nella difficoltà" ha affermato lo staff di casa.

Prossimo appuntamento con la Fenice.

IL TABELLINO

ANGUILLARA - STELLA AZZURRA 3-1

I parziali: 25-18, 28-30, 25-22, 25-17