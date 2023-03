Anguillara rosicchia un punto, con Armundia Virtus Roma è 3-2

Cambia tutto coach Casella per scuotere completamente i ragazzi della serie B. Contro la Virtus scende in campo una formazione rivisitata, ma non basta per fare punteggio pieno, il massimo è arrivare al tie-break ancora una volta nemico della formazione ospite: 3-2 il finale in favore dei romani. È comunque un punto rosicchiato in classifica frutto di una prestazione corale ottima.

A commentare la gara è lo stesso tecnico: "Abbiamo giocato da squadra - gioisce coach Casella - tutti i giocatori hanno risposto bene, anche quelli con meno minutaggio sulle gambe. Avremmo meritato di vincere la partita, ma ci è mancato qualcosa, bravi i ragazzi a ripartire in fretta dopo la complicata partita della scorsa settimana, ma il campionato non aspetta".

Tra pochi giorni, infatti, si torna al Palafagiani: avversario di turno la Bcc Collialbani Genzano

IL TABELLINO

ARMUNDIA VIRTUS ROMA - ANGUILLARA 3-2

I parziali: 25-21, 19-25, 27-25, 11-25, 15-13