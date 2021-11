Anguillara, riparte la marcia, piegato Monterotondo

Intensità, concentrazione e sana cattiveria agonistica. Grazie ad un pizzico di esperienza dei senatori e ad una manciata di talento dei post millenial, chef Fagiani e la sua brigata sfornano una delle migliori prestazioni della stagione da servire sulla tavola di un girone agguerrito. Tra le due capofila napoletane sempre più in fuga e la terzultima piazza che scotta, c’è un mucchio selvaggio che sgomita per un posto al sole e al quale Anguillara ieri ha mandato un messaggio forte e chiaro: ci siamo e continueremo ad esserci.

Di tanta solidità ne fa le spese Monterotondo, giunta in riva al lago per cercare di interrompere quell’altalenante “perdi e vinci” delle prime sei giornate. Ma come detto, ieri non era aria: tre set condotti da cima a fondo con convinzione (25-17, 25-20, 25-23) costringendo gli eretini ad una ricezione complicata e spesso ad un palleggio forzato, hanno incanalato la gara verso tre punti fondamentali. Se sabato scorso in Campania, a sorpresa, la continuità era stata la grande assente, sul parquet di casa ieri sera si è vista una squadra capace di non lasciare respiro all’avversario, in grado di poggiarsi sul carisma del suo “dies” Paris ma anche di affidarsi all’estro dei più giovani, come Luigi Cilio, classe ’99 (beato lui), efficace a muro e dirompente con i suoi aces. Va da sé che le individualità risaltano però quando l’intera orchestra suona una sinfonia impeccabile: lo schiaffone di Pomigliano è servito, in settimana il lavoro di Fagiani e Casella ha dato i suoi frutti, migliorando la tenuta psicologica e sgombrando la mente dalle scorie di una sconfitta che ancora brucia. Ora si scende a Pozzuoli, che ieri a Genzano ha dato un poderoso anche se sofferto colpo di forbici tra sé e la terza posizione, occupata proprio dai castellani.