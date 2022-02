Anguillara ci prova ma non basta: passa Monterotondo al tie-break

Amaro in bocca alla truppa di Fagiani: la prima gara del 2022 tra le mura amiche si chiude con una sconfitta che farà riflettere Paris & Co. E sì che Anguillara ha provato a portarla a casa, la gara. Che fosse complicata, che i campani fossero saliti in riva al lago per rovinare i piani dei Blues, lo si era capito subito, alla fine di un primo set portato meritatamente a casa sudando però le proverbiali sette camicie.

La posta in gioco era davvero alta: in palio punti tranquillità, utili per un prosieguo più tranquillo del torneo. Il campo, alla fine, ha però sorriso a Pomigliano che tiene a distanza Paglieta e gli incubi della C. Di questo confronto Fagiani può portarsi a casa la buona prova di un collettivo capace di rimanere in campo nonostante l’uno-due degli azzurri e di giocarsi il tutto per tutto al quinto set. L’altalena di emozioni (26-24 19-25 22-25 25-21 15-17) vissute da un Palafagiani rimasto accanto alla squadra fino all’ultimo punto, ha confermato il pronostico della vigilia, con le due squadre che hanno provato sin da subito ad indirizzare la gara verso la propria sponda, dando luogo ad una prima frazione durissima ma al contempo bellissima sotto il profilo dell’intensità di gioco.

I campani, che sentono da settimana il fiato sul collo di Paglieta e che sanno che la zona retrocessione si allontana a suon di punti, nel secondo e nel terzo set hanno offerto una pallavolo più sparagnina e concreta, capace di portarli sull’1 a 2 e di tramortire i padroni di casa. Poi, nel quarto set, ecco la reazione che ti aspetti, con Paris che suona la carica e col parziale in parità. Il quinto set si gioca col respiro trattenuto; ora avanti Anguillara, ora torna Pomigliano. Fino allo stacco di reni finale che premia i napoletani.