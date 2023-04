Anguillara paga la tassa Sarroch: 3-0

"Sapevamo che la trasferta in casa della Sarroch sarebbe stata come una tassa da pagare" esordisce coach Casella. "E, evidentemente, l'abbiamo pagata". I blues perdono 3 set a 0. Gli anguillarini tengono testa ai sardi soprattutto nel corso del primo set, che si conclude ai vantaggi, poi però la supremazia dei locali viene fuori negli altri due parziali e non lascia scampo alla squadra romana.

"È qualche settimana che si parla di rush finale, di lotta salvezza, di ultima chiamata, bene, ora ci siamo davvero. Mancano 3 giornate alla fine del campionato e ci manca ancora una manciata di punti per garantirci la permanenza nel campionato nazionale di serie B, faremo di tutto per raggiungere questo traguardo il prima possibile" chiosa infine il tecnico.

Prossimo impegno sabato 22 aprile alle ore 16 con Stella Azzurra.

SARROCH - ANGUILLARA 3-0

I parziali: 28-26, 25-16, 25-19