Anguillara non trova il bandolo della matassa, Virtus Roma passa 3-1

Ancora una sconfitta per la serie B maschile, l’ASD Volley Anguillara perde contro la Virtus Roma per 3 set a 1. Qualche rimpianto per una partita a tratti spettacolare in cui la squadra di casa ha lanciato decisi segnali di ripresa.

Un finale di primo set in cui un Perez spumeggiante e un Bianchi particolarmente ispirato in battuta conducono alla vittoria. Poi la prevedibile reazione della Virtus e improvvisamente tutto da rifare. Una partita giocata in costante rimonta per Anguillara senza mai riuscire a tenere in mano il pallino del gioco.

“Così è molto difficile – dice coach Casella – non sempre può riuscire il miracolo, però abbiamo fatto decisamente meglio della scorsa settimana. Nel quarto set ci è mancata un po’ di concretezza e resta quel velo di amaro in bocca, che deve essere da stimolo per ripartire. Bisogna lavorare bene in settimana, è il momento di sfidare tutti a viso aperto, senza paura. Le giornate corrono veloci e non possiamo più sperare nel contropiede perché saranno ben 4 le retrocesse in serie C e noi non vogliamo decisamente farne parte. Allora coltello tra i denti e braccia che picchiano forte, non vogliamo vedere altro. E per chi se lo stesse chiedendo, sempre forza Volley Anguillara”.

VOLLEY ANGUILLARA – ARMUNDIA VIRTUS ROMA 1-3

I parziali: 25-19, 18-25, 22-25, 22-25