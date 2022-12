Anguillara non sbaglia, tre punti d'oro in chiave salvezza

"Vittoria doveva essere e vittoria è stata" esordisce così coach Casella dopo la brillante vittoria in Sardegna. La Volley Anguillara vince 3 a 0 in casa della Stella Azzurra e continua a risalire la china. Finisce positivamente il 2022 dei blues che finalmente staccano la zona rossa e iniziano a navigare in mari tranquilli. Ora la pausa e due settimane per ricaricare le pile in vista di un weekend dell'Epifania che sarà decisivo. I ragazzi hanno ritrovato la voglia di divertirsi e, nonostante una prestazione non perfetta, convincono per determinazione e controllo un po' come dimostrano i parziali che hanno visto la squadra di casa chiudere, rispettivamente, a 16, 18 e 21 punti.

Anguillara si è presa un successo pieno e tre punti che la spinogno a quota 10, vietato, ora, abbassare la guardia. Il primo avversario del 2023 sarà la Fenice, ltra formazione con il mirino puntato sull'obiettivo salvezza, vincere vorrebbe dire proprio sorpasso.

IL TABELLINO

STELLA AZZURRA - VOLLEY ANGUILLARA 0-3

I parziali: 16-25, 18-25, 19-25