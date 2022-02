Anguillara non molla e contro Monterotondo si prende i tre punti

Col cuore gonfio di ansia e preoccupazione, anche la pallavolo italiana risponde presente. Non era facile giocare come nulla fosse, ma Fagiani e i suoi ragazzi questo compito avevano e l’hanno eseguito a dovere. Prove di normalità e di sport: la cronaca racconta di un’Anguillara compatta, accorta, determinata a riscattare lo scivolone contro Pomigliano dello scorso turno, desiderosa di ritagliarsi quel ruolo di outsider e di raggiungere in anticipo quelle posizioni di classifica che significano vacanze anticipate. Tra queste legittime aspirazioni e il successo finale c’era di mezzo Monterotondo, che ha provato a rovinare i piani di Paris e compagni, rimanendo nel match per tutta la sua durata. Nulla di semplice, nulla di regalato, dunque per i Blues: e il tabellino (20-25 29-31 25-23 23-25) conferma che è stata davvero gara vera.

Eccolo, quindi, il merito degli azzurri: bene il servizio, altrettanto precisi in ricezione, impeccabili a muro con un Piscopo invalicabile per gli attacchi degli eretini. Risposta serviva e risposta c’è stata; ora, recuperi compresi, si apre la fase più delicata di questa martoriata stagione: già da sabato, quando al Palafagiani arriverà la locomotiva Pozzuoli, sarà importante confermare la compattezza, la voglia di lottare su ogni punto. Da qui in avanti, è richiesta la stessa grinta, sia che ci si confronti con la prima della classe o con la Cenerentola del girone. Basterà non guardare giù e fare un passo alla volta tutti insieme, perché noi siamo Anguillara, famiglia e comunità allo stesso tempo, che ieri ha riabbracciato Alfredo Brancaleoni, tornato al suo posto. Tutti insieme, tutti uniti, augurandoci che gli stessi passi li possano compiere la ragione, la civiltà, il vivere comune, perché le uniche grida e gli unici tonfi che vogliamo continuare a sentire sono quelli di un palazzetto che si emoziona o di una schiacciata imprendibile.

MONTEROTONDO - ANGUILLARA 3-1

Parziali: 20-25, 29-31, 25-23, 23-25