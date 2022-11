Anguillara non esce dal tunnel, ko anche contro Pallavolo Marino

Nuova sconfitta per la Volley Anguillara che capitola al tie-break contro Marino. 19-17 il punteggio del quinto set con cui la squadra romana consegna la vittoria ad una formazione giovane ma preparata.

Difficile decifrare l'andamento della partita, un copione non rispettato e in cui Anguillara non è riuscita a far valere né la tecnica, né l'esperienza.

Duro coach Casella al termine della gara che ammette con fermezza: "Il 20% della stagione è passato, è il momento di capire se c'è veramente qualcosa da dimostrare, è il momento di capire se si può lottare o bisogna solo arrendersi. 4 sconfitte consecutive, alcune delle quali con avversari ampiamente alla nostra portata sono tante. Insomma, è l'ora della verità, sappiamo farci valere? La prossima settimana sarà quella della sentenza. Il campo è un giudice spietato e ci dirà se possiamo continuare a giocarci qualcosa o se verremo definitivamente condannati ai piedi della classifica”.

MARINO PALLAVOLO – ANGUILLARA VOLLEY 3-2

I parziali: 20-25, 27-25, 15-25, 25-23, 19-19