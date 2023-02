Anguillara c'è ma non basta, passa Roma 7 volley: 3-1

Cade Anguillara tra le mura amiche e lo fa mettendo a registro una buona prova che però non basta nemmeno per raccogliere un punto, alla fine vince Roma 7 Volley con il punteggio di 3-1.

Il primo set perfetto per i romani, poi la reazione dei blues che ritrovano muro e attacco ed è 1-1. Nel terzo parziale, combattutissimo, la spuntano i giallorossi, ma c'è un po' di rammarico per gli anguillarini, mancati nei momenti cruciali, e poi affaticati nel quarto ed ultimo game dove gli ospiti chiudono la contesa.

"È stata una partita giocata su singoli episodi contro la squadra più in forma del campionato - afferma coach Casella - due settimane ottime da un punto di vista tecnico, ma, purtroppo, non guadagniamo punti. Stiamo seminando tanto e raccogliendo meno di quanto meritiamo. Ora arrivano gli scontri importanti, quelli decisivi, quelli sprecati nel girone d'andata, quelli in cui vincere diventa imperativo. E allora in settimana si riparte con molte sicurezze e qualche rimpianto. Malgrado tutto, il gruppo c'è, la testa anche. Quindi che dire se non: sempre forza Volley Anguillara".

IL TABELLINO

ANGUILLARA - ROMA 7 VOLLEY 1-3

I parziali: 18-25, 25-18, 21-25, 18-25