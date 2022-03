Anguillara, missione compiuta a Ischia: 3-1

Missione compiuta. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Anguillara torna dalla trasferta più complicata di questo girone con la consapevolezza e la soddisfazione di avere dato e raccolto quanto si aspettava. Per gli ischitani la gara contro i Blues poteva rappresentare l’ultimo appiglio nella (im)possibile scalata verso la salvezza. Ecco spiegato l’agonismoe la tensione che hanno caratterizzato l’intero match: per entrambe le compagini, la gara aveva significati diversi ma fondamentali per la propria stagione. Il tabellino (23-25 25-21 19-25 24-26), racconta dunque di un botta e risposta costante, di una gara giocata ad alta intensità, portata a casa dai ragazzi di Fagiani con sangue freddo ed esperienza, doti che in questa fase della stagione contano eccome. Se a tutto ciò aggiungiamo l’inaspettato e fragoroso tonfo di Pomigliano in casa contro la cenerentola Marino, che inguaia i castellani e li distanzia di tre pesantissimi punti da Anguillara, l’immediato futuro appare completamente nelle mani dei Blues. E questo è un bene, c’è da crederci: ora, si aprirà un torneo nel torneo, una mini stagione con i cinque recuperi da disputare che scriveranno la classifica finale di questa tormentata stagione. Anguillara sarà dunque chiamata a dare tutto quello che ha: lo farà per ben quattro volte su cinque in casa, tra le mura amiche di un Palafagiani che dovrà rappresentare quella spinta in più, quell’onda emotiva, capace di sostenere i ragazzi e condurli verso mete sicure. Si comincia con l’osso duro rappresentato dai sorrentini di Meta ancora in casa; si prosegue con la trasferta insidiosissima ad Avellino per la 13esima giornata ed infine, doppio confronto casalingo con Genzano e Marino, intervallato dal recupero con Ischia.

Ischia volley – Anguillara 1-3

Parziali: 23-25, 25-21, 19-25, 24-26