Botta e risposta, ma alla fine Anguillara la spunta su Casal Bertone: 3-2

Squadra in casa Anguillara

Va in scena una vera e propria maratona al Palafagiani e, alla fine, la Volley Anguillara riesce a sfangarla ai danni di un'ottima Casal Bertone.

I blues si impongono per 17-15 al tie-break, ma soffrono più del previsto. Bene l'avvio di partita, poi però calano improvvisamente ritmo e intensità, gli ospiti tornano sotto e tentano l'affondo.

Il primo parziale è dei padroni di casa per 25-18, nel secondo gli ospiti pareggiano i conti grazie al punteggio di 21-25. È ancora Casalbertone a spuntarla nel terzo set per 24-26 poi arriva una gran prova di maturità dei padroni di casa nel quarto game (25-20), a cui segue un ultimo parziale da infarto, con incertezza arbitrale, e dove alla fine è Anguillara a prevalere per 17-15.

Cosi lo staff di Anguillara: "Il finale thriller ha tenuto col fiato sospeso il nostro caloroso pubblico, intanto torniamo a muovere la classifica, guadagnando due punti importanti per la lotta salvezza, che ci permettono di assestarci nella zona "bianca" del nostro girone. Ora si torna a lavoro con l'obiettivo di cercare di limitare i passaggi a vuoto e provare ad esprimere al massimo il nostro livello di gioco".

IL TABELLINO

VOLLEY ANGUILLARA - CASALBERTONE 3-2

I parziali: 25-18, 21-25, 24-26, 25-20, 17-15