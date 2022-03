Anguillara, in Abruzzo una sconfitta che brucia: 3-0

Ci sono sconfitte che non lasciano il segno ed altre che sanno di campanello d’allarme: lo stop subito dalla truppa di Fagiani ieri in Abruzzo la si può collocare serenamente nella seconda categoria. Se una settimana fa ci si rammaricava per l’1-3 subito contro la seconda in classifica, guardando comunque il bicchiere mezzo pieno, frutto di una prestazione gagliarda, alla fine del match con Paglieta, la sensazione è che stavolta il bicchiere nemmeno ci sia. Un tre a zero inequivocabile (25-16, 25-20, 25-16) che, come principale effetto, ha quello di restituire ai Blues una classifica complicata, un torneo nel torneo.

Nella giornata in cui anche Pomigliano guadagna un punto contro Genzano che le permette di raggiungere Anguillara, il passo falso contro i padroni di casa accorcia incredibilmente la distanza con la terzultima piazza, aprendo scenari che bisognerà rapidamente ricacciare nel cassetto. Compresi i recuperi delle gare non disputate nei primi mesi del nuovo anno a causa dell’emergenza Covid, per raggiungere la meritata salvezza, sono sette i confronti che aspettano Anguillara, tanto quanto le famigerate sette camicie da sudare.

Ad un primo scorcio, saranno confronti degni delle migliori montagne russe, un sali e scendi di valori tecnici e di emozioni, dai quali Paris & Co. dovranno essere bravi a guadagnare quanti più punti possibile, nella speranza parallela che Pomigliano e Paglieta possano forare lungo il percorso e rallentare. Un passo alla volta, però: ora le due ultime gare di regular season, sabato in casa con l’ostica Casoria, sette giorni dopo, gita di piacere con speranza di bottino pieno ad Ischia contro i penultimi in classifica. Dopodiché si aprirà il mini torneo dei recuperi: di nuovo Ischia ma in casa, poi i sorrentini di Meta sempre al Palafagiani, trasferta insidiosissima ad Avellino per la 13esima giornata ed infine, doppio confronto casalingo con i Castelli Romani, prima con la terza forza Genzano, poi contro il retrocesso Marino.