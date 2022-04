Anguillara altro stop, passa il Volley Meta, 3-1

Si apre con una sconfitta per i Blues il minitorneo dei recuperi delle giornate non disputate a causa dell’emergenza Covid dello scorso inverno. Al Palafagiani il cliente di turno è Meta di Sorrento, formazione solida che ha confermato le aspettative, forte di un solido quinto posto nel girone. Terminata la regular season, questa appendice fondamentale per le classifiche e le prospettive future, è quanto di meno ogni società potesse augurarsi: tutta una stagione da giocarsi in un mese. A questa oggettiva difficoltà, si sommano le eredità di un campionato disputato fra mille difficoltà e contrattempi. Questa è anche la storia della gara disputata dalla truppa di Fagiani: il computo finale (25-27; 18-25; 25-19; 20-25) indica che partita vera è stata, senza esclusione di colpi. Vince, però, ci sbaglia meno e capitalizza occasioni ed errori dell’avversario: così sono sfilati via il primo ed il secondo set.

La pressione giusta è salita alla terza frazione, con il sestetto di casa capace di chiuderla a proprio favore, puntando al quarto set e ad un punto per muovere la classifica. Meta, non in vena di regali, è però rimasta concentrata, tanto da chiudere d’autorità la gara. Ora però stop alle recriminazioni: bisogna archiviare questo confronto e calarsi già nel clima della prossima, complicatissima, trasferta di Avellino. Anche in questo caso, Fagiani e soci troveranno una formazione che giocherà con la mente sgombra, non avendo più molto da chiedere al suo buonissimo campionato, se non di chiudere in bellezza la stagione. Per questa ragione, le energie da impiegare saranno necessariamente doppie.

Pochi, però, sono i ragionamenti da fare, e chi fa sport lo sa benissimo: questi sono i momenti in cui il futuro è nelle sole mani di ogni singolo giocatore, tecnico, dirigente. Rimanere uniti e giocare concentrati è l’unica cosa giusta da fare: manca poco al traguardo, avanti con fiducia.