L'Anguiillara cade a Napoli ma riparte compatta

Cinquantasette giorni, dalla periferia di Casoria alla Napoli bene del Vomero: inizia e termina in Campania il viaggio dell’Anguillara Volley attraverso i due mesi più duri del secondo anno di pandemia. In mezzo, lo scoramento e la delusione per una stagione nuovamente interrotta, con l’ennesima contagiosissima variante che spadroneggia arrogante e ingessa un intero Paese, prima che classifiche e campionati. Non importa, però, che si riparta con una sconfitta, subita sul parquet di una delle maggiori indiziate alla promozione: quello che conta è che la palla sia tornata a volteggiare, gli arbitri a fischiare, le urla a salutare un punto o a sottolineare un errore. La pallavolo è tornata, con l’augurio che non se ne vada più. Non era semplice riprendere, ritrovarsi a condividere schemi e indicazioni, ma il volley sa riaccendere la passione senza troppo faticare. E quando torna a parlare il campo, tutto va al giusto posto. E il campo a Napoli, dice che la banda di Fagiani c’è, è ancora sul pezzo, ed è pronta a scrivere le pagine che mancano di questa tormentata stagione.

Per metà partita, la differenza tra la seconda della classe ed i Blues non si è notata, tanto gli anguillarini avevano messo in campo sotto il profilo della determinazione, dell’attenzione e della voglia di combattere. Per avere conferma di ciò basta consultare il tabellino, che recita 31-29 per il sudatissimo vantaggio azzurro e 23-25 per il meritato pareggio dei Blues.

Già questo parziale racconta di un’Anguillara caparbia che, senza alcun timore reverenziale, ha provato a giocarsela finché ha potuto. Poi, perché la pallavolo è fatta anche di variabili, la cifra tecnica di Napoli s’è fatta sentire così come la stanchezza per aver tenuto testa alla vicecapolista, e non c’è stata più storia (25-15 25-12). Rotto il ghiaccio, ora testa e gambe a sabato, al Palafagiani arriva Pomigliano, vero bench mark a cui guardare: fermare i campani, significherebbe mettersi al riparo da qualunque fastidio e guardare al resto del campionato con spirito e motivazioni davvero rigenerate.