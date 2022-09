Amichevole di lusso per lo United Pomezia che affronterà domani l'Assitec Sant'Elia

Un test complesso e impegnativo, ma senza dubbio affascinante. Domani, sabato 17 settembre 2022, sarà possibile ammirare lo United Pomezia nel suo primo impegno di pre-campionato, un allenamento congiunto contro l’Assitec Sant’Elia. Le rossoblu di coach Lacasella saranno di scena in Ciociaria sul campo delle gialloblu, il PalaIaquaniello. È una sfida accattivante perché lo United se la vedrà con una formazione di categoria superiore: Sant’Elia milita in Serie A2 e ha allestito un roster di tutto rispetto per affrontare il nuovo campionato.

Nell’ultima stagione ha ben impressionato da neopromossa, nonostante la retrocessione rocambolesca al termine della Pool Salvezza e il successivo ripescaggio. Pomezia dovrà fronteggiare giocatrici di valore come il libero Federica Vittorio e la potente schiacciatrice Danijela Dzakovic, entrambe ingaggiate da Aragona. A guidare la compagine laziale c’è ancora una volta coach Emiliano Giandomenico, una vera e propria garanzia per quel che riguarda la panchina.

Domani alle 16:00 gli appassionati di volley troveranno di sicuro pane per i loro denti in un match che si preannuncia non semplice per lo United ma anche utile per capire a che punto è arrivata la preparazione. All’esordio di Pomezia nel campionato di B1 manca ormai meno di un mese: il prossimo 8 ottobre le rossoblu ospiteranno al PalaCupola l’agguerrita neopromossa Caffè Trinca Palermo.