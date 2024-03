Un’americana a Roma: l’Aeroitalia SMI ingaggia Amber Igiede fino al 28 aprile

Un’ultima ora di mercato, inattesa ma non troppo, sta riguardando la Roma Volley Club. A poche ore dal match che potrebbe regalare, al PalaTiziano, i primi play-off scudetto della sua storia, il club giallorosso ha ingaggiato una nuova giocatrice che potrebbe tornare appunto utile per la seconda fase della stagione. Si tratta di Amber Igiede, centrale di ben 191 centimetri che arriva direttamente dalla Hawaii University. È un tesseramento provvisorio, visto che l’atleta statunitense farà parte del roster capitolino fino al prossimo 28 aprile.

Nativa di Baton Rouge, sulle sue tracce c’erano anche altre squadre dell’A1, come ad esempio Casalmaggiore, Cuneo e Pinerolo, ma alla fine ha prevalso l’intesse di Roma. Tra l’altro, qualcosa in tal senso si era intuito circa un mese fa. Osservando con attenzione il profilo Instagram della pallavolista, infatti, si notano diverse foto scattate proprio nella Capitale lo scorso 14 febbraio.

Non è chiaro se potrà essere impiegata già domenica contro Novara, resta il fatto che l’Aeroitalia SMI ha riassestato la rosa dopo l’addio di diversi mesi fa di Celeste Plak, nonostante i ruoli delle due giocatrici siano completamente differenti. Significativo un dettaglio che si nota nello stesso profilo Instagram, in cui Amber cita espressamente “Isaia 40:31”, un verso della Bibbia che recita così: “Quelli che sperano nell’Eterno acquistan nuove forze, s’alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non s’affaticano”. La stessa forza e resistenza che i tifosi della Roma Volley Club si attendono in vista dei prossimi impegni di campionato.