Alice Gradini sempre più orgoglio di Pomezia: ennesimo successo nel beach volley

Si è chiusa ieri a Caorle la prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto 2024. Il grande spettacolo del beach volley italiano si è dunque lasciato alle spalle il primo dei dieci appuntamenti che vedranno i migliori interpreti della disciplina sfidarsi su tutto il territorio nazionale. Ad aggiudicarsi questa prima tappa Gold nel torneo femminile è stata la coppia composta da Alice Gradini e Federica Frasca; la formazione vice campionessa d’Italia, team numero due del tabellone, si è imposta in finale 2-1 (21-19, 19-21, 15-11) su Giada Benazzi e Michela Lantignotti.

Un cammino trionfante quello percorso a Caorle dalle atlete allenate da coach Davide Chiappini; superato il main draw in virtù dei tre successi ottenuti contro Maira Granziol/Emma Da Re, Greta Cavestro/Jessica Belliero Piccinin e Giada Benazzi/Michela Lantignotti, per il team Gradini/Frasca ieri mattina è arrivato il quarto successo consecutivo, ottenuto al terzo set (23-25, 21-12, 15-10) contro la forte formazione composta da Eleonora Sestini ed Erika Ditta; decisiva vittoria che gli ha dunque spalancato le porte della finalissima.

Nel pomeriggio, in una a Fonzies Arena gremita in ogni singolo posto, per Federica Frasca e Alice Gradini è arrivata la ciliegina sulla torta; finale che, tra l’altro, è stata un ramake del terzo turno vincenti andato in scena nella giornata di ieri. Anche ieri la sfida fra le due compagini è stata molto equilibrata e a trionfare nuovamente al tie-break è stata la formazione Gradini/Frasca.

Grande la festa a fine gara per la coppia ormai grandissima protagonista del circuito nazionale targato FIPAV, che ha avuto modo di festeggiare sotto la tribuna insieme a un folto numero di tifosi giunti a Caorle per tifare e per godersi questo spettacolare weekend con il beach volley italiano. Federica Frasca è stata votata MVP del torneo. Alice Gradini è un vero e proprio vanto per la città di Pomezia, dove è cresciuta frequentando le scuole medie e iniziando a compiere i primi passi nella pallavolo.