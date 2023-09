Europei di Pallavolo: l'Italia difende il titolo a Roma

La Nazionale italiana maschile di pallavolo arriva a Roma. La Capitale infatti ospiterà le semifinali e la finale degli europei che vedrà gli azzurri, campioni in carica, difendere il titolo.

Italia in semifinale

L’Italia ha eliminato al quinto set l’Olanda nei quarti di finale giocati a Bari. Giannelli e compagni dopo aver perso il primo set, si sono portati sul 2-1 per poi subire la rimonta olandese nel quarto set targata Nimir Abdel-Aziz. Nel momento decisivo, dopo un inizio non brillante, gli azzurri hanno macinato punti e preso il largo e chiuso il quinto set sul 15-12 approdando a Roma.

Le partite a Roma

Roma ospiterà dunque le fasi finali dell’Europeo. Le partite si giocheranno al Palazzetto dello Sport all’Eur (tutto esaurito). Le semifinali sono in programma giovedì 14 settembre mentre la finale (compresa quella per il terzo e quarto posto) si disputeranno sabato 16 settembre. Un ritorno a casa per Alessandro Bovolenta opposto classe 2004 unico romano presente nel roster degli azzurri.

La semifinale

In semifinale l’Italia affronterà la Francia, vittoriosa per tre a zero contro la Romania. La sfida si giocherà alle ore 21:15 di giovedì 14 settembre al Palazzetto dello Sport. La partita sarà visibile in tv in chiaro sulla Rai o su RaiPlay ma anche su Sky Sport Uno, SkyGo e Now.