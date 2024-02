L’Aeroitalia SMI Roma cala il tris di vittorie: serve l’8° tie-break stagionale per battere Pinerolo

Come può finire un match di volley in cui entrambe le squadre hanno già affrontato in stagione 7 tie-break a testa? La risposta è semplice: con un altro set corto. È quanto accaduto oggi pomeriggio al PalaTiziano, in cui l’Aeroitalia SMI Roma ha vinto 3-2 contro la Wash4green Pinerolo al termine di una gara caratterizzata da sorpassi e controsorpassi. È la terza vittoria consecutiva per la squadra di coach Cuccarini che consolida in questo modo l’ottavo posto in A1 e dunque la zona play-off, salendo a quota 27 punti. Ora le giallorosse sono a una sola lunghezza dalla settima piazza, mentre la sesta dista appena 3 punti: niente male come bilancio per una neopromossa. Nel match odierno Era Bici ha fatto la differenza con i suoi 25 punti (top scorer), ma non è stata da meno una sontuosa Giulia Melli (18). Il prossimo impegno è in programma tra due settimane: sempre al PalaTiziano arriverà Casalmaggiore, già battuta all’andata e occasione unica per un eventuale poker di vittorie che esalterebbe ancora di più l’ambiente.

Primo set: la prima frazione di gioco è stata forse una delle più equilibrate in assoluto della stagione dell’Aeroitalia SMI Roma. Coach Cuccarini si affida al consueto starting six composto da Bechis, Bici, Rucli, Correa, Melli e Rivero, con Valoppi libero. Le bocche di fuoco giallorosse si spartiscono equamente il bottino, con 3 punti a testa per entrambe le centrali e le schiacciatrici, mentre Bici rimane ferma a quota 2. Il parziale è incerto come non mai e a certificarlo c’è il 23-23 che matura dopo circa mezz’ora di gioco. A quel punto le Wolves approfittano di un errore della difesa pinerolese per chiudere poi i conti con il muro decisivo di Correa che vale l’1-0.

Secondo set: Bici e Melli mettono decisamente il turbo in questo set, ma non bastano ad evitare il pareggio da parte delle piemontesi. Merito di Nemeth e Akrari apparse piuttosto ispirate: in questo caso l’equilibrio regge soltanto fino all’8-8, poi è Pinerolo a piazzare un break che le permette di essere sempre avanti e soprattutto in maniera rassicurante. Roma riesce soltanto a portarsi fino al momentaneo -2 (17-19), anche se poi la formazione ospite gestisce bene il proprio margine e chiude addirittura in crescendo con ben 6 punti di vantaggio. È 1-1.

Terzo set: le Wolves cercano immediatamente il riscatto e il 3-0 di partenza promette bene, peccato che sia un fuoco di paglia. Pinerolo si ricompatta subito e riesce persino a mettere la freccia. Nemeth e Akrari sono ancora vere e proprie spine nel fianco, dal canto suo l’Aeroitalia SMI risponde con Bici, Melli e Rivero che evitano la fuga delle ospiti. Subito dopo la metà del parziale, proprio le piemontesi piazzano un break micidiale che le rende irraggiungibili, al punto che i set point a disposizione per la squadra di coach Marchiaro sono ben 6. Il sorpasso diventa realtà al secondo tentativo.

Quarto set: è tutta un’altra Roma quella che punta a prolungare il match del PalaTiziano in questo parziale. L’inerzia è sempre giallorossa, come ben testimoniato dal momentaneo 9-4 costruito da una Correa prolifica come non mai. Il gap si fa sempre più interessante per la formazione capitolina e non ci si stupisce più di tanto quando sul tabellone appare un eloquente 19-13. Pinerolo prova a recuperare, arrivando fino a due lunghezze di distanza (22-20), ma a prevalere è la voglia dell’Aeroitalia SMI di ottenere nuovi punti preziosi per la classifica. Sono Bici e Correa a piegare le ultime resistenze piemontesi per il meritato 25-21 che significa tie-break.

Quinto set: il set corto si apre con le Wolves in grande spolvero. I primi cinque punti sono tutti di marca giallorossa e lasciano ben sperare, Pinerolo prova a recuperare con orgoglio ma al cambio campo le padrone di casa sono ancora avanti (8-4). Nella seconda parte del tie-break Nemeth e Akrari provano a rovinare la festa: le piemontesi fanno sentire il fiato sul collo delle Wolves (9-7) senza però fare i conti con Bici che le tiene puntualmente a debita distanza. L’opposto albanese e Correa assicurano 5 palle match e al primo tentativo è un errore ospite a far impazzire il PalaTiziano per il definitivo 3-2. Il tabellino del match:

AEROITALIA SMI ROMA-WASH4GREEN PINEROLO 3-2 (25-23, 19-25, 19-25, 25-21,

ROMA: Muzi, Madan, Bechis 2, Rivero 11, Ciarrocchi 5, Ferrara, Rucli 3, Valoppi, Correa 9, Melli 18, Schwan, Bici 25. All. Cuccarini

PINEROLO: Akrari 20, Cosi, Cambi 4, Di Mario, Polder 9, Rostagno, Moro, Storck, Nemeth 13, Bernasconi, Mason 12, Sorokaite 17. All. Marchiaro