L'Aeroitalia SMI Roma dura appena 65' a Milano e saluta la Coppa Italia

Nulla può l’Aeroitalia SMI Roma contro la corazzata dell’Allianz Vero Volley Milano, che si aggiudica in appena settanta minuti di gioco il match per 3-0 (25-16; 25-5; 25-15), staccando così il pass per le Finals Four di Coppa Italia di A1 in programma il 17 e 18 febbraio a Trieste. Nessuna sorpresa e nessun regalo da parte di Orro e compagne, che ci mettono poco a ingranare nelle primissime azioni del match, per poi andare in crescendo e dominare anche il secondo ed il terzo parziale. Roma ci ha provato nel primo set, partendo forte e riuscendo a battersi nelle fasi iniziali, ma quando le ospiti hanno accelerato, non c'è stata più partita. Al dominio delle padrone di casa, davanti all’acceso pubblico dell’Allianz Cloud, ha contribuito una performance perfetta nei fondamentali di muro (8 muri punto totali) e del servizio con 16 ace, rendendo vano ogni tentativo avversario di allestire un contrattacco in grado di ribaltare l’inerzia.

Il premio MVP dell’incontro va ad Alessia Orro che termina la gara con 9 punti, di cui 6 aces personali, seguita dai 24 dell’opposta Egonu e dall’ottima interpretazione in ricezione del libero Castillo che chiude col 100% di positività. Fra le Wolves, le top scorer sono le opposte Bici e Madan entrambe autrici di 6 punti. L'impressione è che le capitoline siano arrivate un po’ scariche dopo la gran partita della scorsa domenica, ma anche che contro un avversario di questo genere, c'è ben poco da fare. Roma archivia così la prestazione e si prepara a tornare nella Capitale, per preparare la prossima importantissima sfida in campionato prevista per domenica 28 gennaio, alle 17:00, al PalaTiziano contro la formazione di Firenze.

Primo set. Parte spedita Roma in avvio di set: se la gioca alla pari con le dirimpettaie lombarde (5-4) salvo poi calare di intensità quando la regista di casa Orro alza il ritmo e la velocità della distribuzione. Il muro pressante di Milano e i servizi potenti di Egonu (2 aces) fanno il resto, fino ad allungare il vantaggio e mettere la firma sul primo set (25-16).

Secondo set. La disputa continua nel segno del dominio di Milano con i 3 aces di capitan Orro a cui si aggiunge la verve offensiva di tutto il sestetto casalingo che va ad affondare il solco sul +13. Roma soffre, coach Cuccarini fa scendere in campo le giocatrici disponibili in panchina, ma Sylla e compagne fanno scorrere veloce il tabellino fino al 25-5.

Terzo set. Restano in campo per Roma Muzi, Madan e Schwan che insieme al resto del gruppo allestiscono una partenza di 3° set convincente per cercare l’aggancio (12-9). Il tentativo risulta vano con le lombarde che alzano il ritmo e il muro: dalla metà del set, la squadra di Gaspari ritenta e centra l’allungo, replicando l’ottimo gioco espresso nelle frazioni precedenti. L’ace di Orro sigla anche il terzo set (25-15) e assegna la meritata vittoria alla Vero Volley Milano che stacca così il pass per le Finals Four di Coppa Italia.

Le dichiarazioni a fine gara di Margherita Muzi, palleggiatrice dell’Aeroitalia SMI Roma: "Sicuramente Milano ha saputo dimostrare tutto il suo valore. Noi non ce la siamo giocata abbastanza. Non abbiamo alibi, ma sapevamo sarebbe stata un'avversaria ostica. Ci aspettavamo qualcosa di più da noi stesse e ce ne andiamo con un po’ di amaro in bocca. Eravamo comunque consapevoli che in una partita dentro-fuori come questa, Milano non ci avrebbe regalato nulla”. Il tabellino del match

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO – AEROITALIA SMI ROMA 3-0 (25-16; 25-5; 25-15)

MILANO: Folie 8, Cazauten.e , Daalderop n.e, Orro 9, Egonu 24, Heyrman 8, Candi n.e, Castillo (L), Bajema 6, Prandi n.e, Malual n.e, Sylla 11, Rettke 3, Pusic (L). All. Gaspari.

ROMA: Bechis, Bici 6, Rucli 2, Correa 1, Melli 3, Rivero 1, Ferrara (L), Schwan 2, Valoppi (L), Madan 6, Muzi, Ciarrocchi n.e. All. Cuccarini