Aeroitalia Smi Roma, non bastano due set equilibrati: contro Busto il 5° ko di fila

La quinta sconfitta consecutiva e la beffa di aver visto due sue giocatrici top scorer di una partita che aveva un peso rilevante per la classifica: l’Aeroitalia Smi Roma cede il passo all’UYBA Busto Arsizio in trasferta, dando l’impressione del solito “vorrei ma non posso”. L'amarezza degli inutili 34 punti di Erblira Bici e Giulia Melli (17 a testa) rende ancora più incredibile questo ko che poteva essere evitato con maggiore concentrazione nei momenti decisivi. La formazione giallorossa rimane ferma a quota 18 punti, al nono posto, con le Cocche che si sono avvicinate pericolosamente a un solo punto. Domenica prossima un impegno non semplice per le Wolves, l’incontro casalingo contro la capolista Conegliano.

Primo set: c’è subito grande equilibrio tra due squadre che non sono poi così distanti in classifica e il punteggio non fa che riflettere i valori in campo. Carletti trascina le compagne al primo allungo del match (9-5), ma le Wolves rispondono presente con una Melli piuttosto ispirata che riporta la squadra giallorossa a distanza ravvicinata. Il 14-14 e il successivo 17-17 fanno intuire come la risoluzione del parziale sarà complicata tanto è vero che in un momento fondamentale della stessa frazione di gioco le due formazioni si ritrovano sul 22-22. A quel punto sono Frosini e Bracchi a indovinare l’uno-due decisivo: il primo set point viene annullato, ma poi proprio Bracchi non perdona per l’1-0.

Secondo set: Bici risponde con prontezza alle offensive bustocche, peccato che già a inizio set le padrone di casa prendano il largo (il momentaneo 10-3 è una mazzata micidiale). Le Wolves provano a replicare, ma un avvio così balbettante rende difficile rimontare e in effetti il punteggio rimane sempre ben gestito dalle lombarde. L’ultimo sussulto arriva sul 12-18, ma sei lunghezze sono francamente troppe da annullare e la frazione di gioco procede senza grandi sussulti. Busto conquista ben otto palle set e non si fa pregare nel mettere a segno la prima per il meritato 2-0.

Terzo set: la batosta del parziale precedente si fa sentire anche in questa frazione di gioco, come ben testimoniato dal 7-1 con cui l’UBYA alza immediatamente la voce. Nonostante le solite Bici e Melli, Busto mantiene un margine rassicurante che rimane tale fino al 20-15. Roma si sveglia improvvisamente e il punto di Ciarrocchi dà il via a un disperato tentativo di recupero. La rincorsa frutta il provvisorio 21-21 (attacco vincente di Bici), però come nel primo set è il club varesino a mantenere la giusta lucidità e ad assicurarsi due match point, il secondo dei quali chiude la partita sul definitivo 3-0. Il tabellino del match:

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-AEROITALIA SMI ROMA 3-0 (25-23, 25-16, 25-23)

BUSTO ARSIZIO: Bracchi 15, Valkova 1, Sobolska, Zannoni, Giuliani, Frosini 4, Carletti 6, Sartori 11, Lualdi 13, Fields, Piva 7, Fini, Martinez, Boldini 2. All. Cichello

ROMA: Schwan, Melli 17, Correa 2, Valoppi, Rucli 1, Ferrara, Ciarrocchi 1, Rivero 7, Bechis 2, Madan 1, Bici 17, Muzi. All. Cuccarini