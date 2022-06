Un addio doloroso per lo United Pomezia: capitan Kranner ai saluti dopo 3 stagioni

Un capitano, c’è solo un capitano! Si sente spesso questo coro negli stadi calcistici, ma lo meriterebbe a pieno titolo anche Martina Kranner, trascinatrice dello United Pomezia nel corso delle ultime tre stagioni. Non c’è stato due senza tre per quel che riguarda il rinnovo della giocatrice in rossoblu, purtroppo non si può dire lo stesso per la quarta annata di fila, come ufficializzato nelle ultime ore.

Kranner saluta la piazza pometina dopo lo splendido campionato di B1 appena terminato e in cui le romane hanno sfiorato i play-off, rimanendo in corsa (da neopromossa, un dettaglio che non va mai dimenticato) fino all’ultima giornata. La società, lo staff e le compagne di squadra hanno salutato con grande affetto uno dei membri fondatori del gruppo, augurandole tutto il meglio per il futuro.

Classe 1989, Martina Kranner è stata un capitano con la C maiuscola, protagonista di mille battaglie, tra cui è impossibile dimenticare la promozione in B1 e le sfide da sogno di quest’anno. L’ultima battaglia rimarrà quella in Toscana contro la FGL Castelfranco: Kranner meritava ben più della sconfitta (1-3) subita dalla formazione pisana come ultimo atto della sua esperienza in rossoblu, ma i ricordi delle sue giocate rimarranno indelebili al PalaCupola.