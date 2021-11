Acqua & Sapone Roma, il ringraziamento della società ai tifosi presenti

La prima volta è di quelle che non si possono dimenticare. Erano passati ben 23 anni da quando una squadra romana femminile di pallavolo non otteneva una vittoria in serie A1 davanti al proprio pubblico. Un'eternità. Ci sono riuscite le ragazze dell'Acqua & Sapone, che dopo aver perso il primo set contro il Bisonte Firenze ha conquistato gli altri tre abbandonando la scomoda posizione in fondo alla classifica. Un 3-1 dunque che, almeno per adesso, ha allontanato ogni vento di crisi dopo le tre sconfitte consecutive tra la seconda e la quarta giornata. Tutto ciò non è che la dimostrazione lampante che lavorando e credendoci ogni giorno sia in palestra che sul taraflex (perchè le toscane, che si erano presentate al Pala Eur con un biglietto da visita importante, tre vittorie di file, non erano certamente le ultime arrivate) i risultati prima o poi arrivano. Non resta ora che seguire la strada tracciata, ben sapendo che le insidie sono sempre dietro l'angolo.

Ecco una nota, che riportiamo integralmente da Facebook, piena di emozioni e ringraziamenti:

"Noi ve lo avevamo detto in tutti i modi, anche nei commenti sui post.

Grazie alle 750 persone presenti, le vostre voci, il vostro battimani, la vostra energia è arrivata fino in campo dando coraggio alla squadra che ha giocato con la consapevolezza di non essere sola, mettendo sul taraflex tutto il lavoro svolto in palestra e tutta la convinzione di poter vincere la partita.

Ci spiace per chi non è potuto venire e per chi ha scelto di non venire.

Ci saranno altre occasioni, abbiamo bisogno di tutti gli appassionati per continuare questo percorso in serie A1.

Ieri la Capitale d'Italia è tornata a vincere, sul proprio campo, una partita di serie A1 dopo 23 anni e, per qualcuno, le lacrime di gioia e, per molti, i sorrisi di fine gara sono stati momenti di grande felicità che hanno illuminato la notte romana dopo una giornata grigia e piovosa.

È stato ancor più bello farlo in una serata in cui lanciavamo la campagna contro la violenza sulle donne di Acqua & Sapone, il nostro main sponsor.

Vi aspettiamo al Palazzo dello Sport di Roma Eur, ancor più numerosi, il 14 novembre alle 17 contro il Vero Volley Monza".