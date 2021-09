Acqua & Sapone aumenta il ritmo: si avvicina la prima gara di Serie A1

Dopo due giorni di meritato riposo, la preparazione dell’ha ripreso subito il via, aumentando i ritmi e riducendo sempre più le distanze dalla prima gara didella stagione 2021-2022. Le capitoline guidate da coach Stefano Saja, sotto la scrupolosa attenzione del preparatore atletico Giacomo Drusiani, sono entrate con entusiasmo nella seconda settimana di preparazione atletica, alternando la mattinata di esercizi fisici in acqua ad un pomeriggio di seduta tecnica. Intanto, mentre il gruppo è impegnato in palestra, Lena Stigrot, Veronika Trnkova e Anna Klimets – eccetto l’americana Madison Bugg a Roma già da metà agosto – terminano il loro percorso neldopo l’eliminazione agli ottavi di finale delle rispettive nazionali.

Le tre giocatrici esordienti nel campionato tricolore sono attese al Pala Frascati nei prossimi giorni per completare il roster in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Con la formazione al completo prenderà definitivamente forma l’assetto della squadra con cui lo staff tecnico completerà il periodo di preparazione pre-campionato. Barbara Rossi, Direttore Sportivo dell’Acqua & Sapone RVC commenta così il percorso intrapreso dal gruppo capitolino e il programma allestito per il mese di settembre: “Sta andando tutto bene. Siamo in linea con quelle che erano le aspettative di lavoro e anche di intensità. Si sta alternando il lavoro in sala pesi con qualche seduta in piscina e al pomeriggio tutti allenamenti tecnici. Le ragazze ci stanno mettendo tutte se stesse come è giusto che sia: l’entusiasmo è l’ingrediente principe in una fase iniziale come questa. Sono con noi anche delle ragazze del giovanile che ci forniscono supporto, in modo che l’allenatore può iniziare a gestire in campo quelle situazioni che poi si incontreranno durante il campionato.”

“In questa settimana, inizieranno ad arrivare le tre atlete straniere che finora sono state impegnate nel campionato Europeo così che il gruppo sarà finalmente al completo e a disposizione del coach Saja. Settembre sarà per noi un mese importante con i primi allenamenti congiunti. Inizieremo l’11 settembre in casa nel Palazzetto di Frascati per poi proseguire con altri test anche su campi esterni.” L'atteso debutto è in programma per il 10 ottobre, quando l'Acqua & Sapone sarà impegnata in trasferta a Cuneo contro Bosca San Bernardo.