A2: sfida di alta classifica per la Roma Volley Club, a Guidonia arriva la forte Montecchio

Per le Wolves della Roma Volley Club, è tutto pronto in vista della prossima sfida sul taraflex rosa: domenica 4 dicembre, alle ore 17, fra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio, le capitoline ospiteranno la formazione di Montecchio Maggiore di coach Sinibaldi per la gara che varrà la nona giornata di regular season. La formazione vicentina arriva all’appuntamento con 14 punti in classifica provvisoria come le rivali Martignacco, San Giovanni in Marignano, Soverato, con ben tre tie-break disputati, di cui due vinti, che confermano la combattività di tutto il gruppo.

Tuttavia, la recente battuta d’arresto contro Talmassons ha frenato la rincorsa di Montecchio, che fino a quel momento procedeva a buon ritmo, in solitaria, alle spalle di Roma. Domenica, la forte squadra veneta, in cui spiccano nomi di esperienza come quelli di Maggipinto e Angelina, affronteranno la gara per provare a mettere nuovi punti nella propria classifica e concludere in crescendo questa prima fase del campionato. Per Roma l’obiettivo sarà uno solo: continuare a vincere. Il filotto di sette vittorie consecutive vede oggi la squadra guidata da coach Cuccarini prima forza del girone B di serie A2 con 21 punti, a +7 dalle inseguitrici.

Un percorso netto, quello condotto finora da Bechis e compagne, in cui ciascuna sfida è stata affrontata con la medesima motivazione e determinazione. Non sarà diverso contro Montecchio, altra occasione per confermare l’ottima qualità di gioco e avvicinarsi sempre di più all’obiettivo stagionale. Un incontro che sarà ulteriormente acceso dal calore del Branco e dei tifosi presenti sugli spalti, per un altro appuntamento con la grande pallavolo giocata.

Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: "Ogni volta che entriamo in campo lo facciamo con l’intenzione di esprimere una pallavolo di alto livello. Così è stato a Messina, come negli altri incontri disputati fino a oggi, non solo dal punto di vista del risultato, ma anche per quanto riguarda la qualità del gioco. La partita di domenica l’affrontiamo con la stessa volontà. Abbiamo avuto una settimana per lavorare sulle cose che vanno bene e migliorare gli aspetti in cui ci sono ancora dei margini di sviluppo, al fine di prepararci per uno specifico avversario. Montecchio è una delle nostre inseguitrici verso cui, come per le altre formazioni con cui ci siamo confrontate fino a oggi, avremo il massimo rispetto, con l’obiettivo di esprimere il massimo. Per ogni avversaria che incontriamo cerchiamo di trovare le contromisure, adattando il nostro gioco per renderlo il più efficace possibile. Sappiamo – e di questo le ragazze sono molto consapevoli – che l’avversario per noi deve essere soltanto la misura di noi stesse, di quel che siamo in grado di esprimere.”